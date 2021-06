Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Campeonato Inglês não poderia ter terminado de modo mais espetacular. Twickenham testemunhou uma das maiores finais da história da Premiership, com os Harlequins, de Londres, quebrando 9 anos de jejum e erguendo a taça num jogo épico de 40 x 38 sobre o Exeter Chiefs, campeão de 2020, que alcançava sua sexta final consecutiva – e acabou conhecendo sua quarta derrota.

¿En serio te perdiste la final de la #Premiership? ¡Acá te dejamos un resumen de los mejores momentos del partidazo entre #Harlequins y #Exeter! 🍿🏉#RUGBYxESPNhttps://t.co/bBY9wdvQMu — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 26, 2021



Quantas finais de 11 tries você se recorda de ter visto? Foi o que ocorreu em Londres neste sábado. E tudo começou com os Quins arrancando um penal try aos 6′ em maul. O jogo começou físico e, aos 18′, os Chiefs responder no contato, com Jonny Gray cravando. Depois, aos 29′, Hepburn marcou o try que provava momentaneamente o favoritismo do Exeter. No entanto, antes da pausa, os londrinos provaram sua força também no contato e marcaram dois tries que viravam o marcador, com Louw e Dombrandt.

The offloading, that pass from Smith, the offload from Esterhuizen before getting back up to score. Wonderful, wonderful rugby from Quins#EXEvHAR #GallagherPremFinal pic.twitter.com/5zloJckdpL — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) June 26, 2021

O jodo incendiou de vez no segundo tempo, com Danny Care,

Marcus Smith & cia provando o motivo da linha dos Quins ser tão aclamada. Em bela jogada, Esterhuizen cravou novo try para os londrinos, aos 44′, mas, aos 49′, os Chiefs responderam na mesma moeda com try de Sam Simmonds.

Ollie Devoto na sequência marcou o try da virada dos Chiefs, mas o jogo seguiu alucinante e a linha dos Quins brilhou com 2 tries do jovem Louis Lynagh, de 20 anos, filho do ídolo australiano Michael Lynagh.

Yet another try! Marcus Smith's speed to reset around the corner is special here and gives him that extra split-second to see the space. A goose-step and a great out-to-in line from Louis Lynagh later and Quins have scored again!#EXEvHAR #GallagherPremFinal pic.twitter.com/ZetCmY4lbT — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) June 26, 2021

Quando parecia que o título já era dos Harlequins, o escocês Stuart Hogg ainda marcou mais um try para Exeter, mantendo o suspense até o fim. A virada não veio e a vitória épica foi dos Harlequins, 40 x 38.



Exeter Chiefs 38 x 40 Harlequins, em Londres

Exeter Chiefs

Tries: Gray, Hepburn, S Simmonds, Devoto e Hogg

Conversões: J Simmonds (5)

Penais: J Simmonds (1)

15 Jack Nowell, 14 Alex Cuthbert, 13 Henry Slade, 12 Ollie Devoto, 11 Tom O’Flaherty, 10 Joe Simmonds (c), 9 Jack Maunder, 8 Sam Simmonds, 7 Richard Capstick, 6 Jannes Kirsten, 5 Jonny Hill, 4 Jonny Gray, 3 Harry Williams, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Alec Hepburn;

Suplentes: 16 Jack Yeandle, 17 Ben Moon, 18 Marcus Street, 19 Sean Lonsdale, 20 Don Armand, 21 Stu Townsend, 22 Harvey Skinner, 23 Stuart Hogg;

Harlequins

Tries: Lynagh (2), penal try, Louw, Dombrandt e Esterhuizen

Conversões: Smith (4)

15 Tyrone Green, 14 Louis Lynagh, 13 Joe Marchant, 12 Andre Esterhuizen, 11 Cadan Murley, 10 Marcus Smith, 9 Danny Care, 8 Alex Dombrandt, 7 Jack Kenningham, 6 James Chisholm, 5 Stephan Lewies (c), 4 Matt Symons, 3 Wilco Louw, 2 Scott Baldwin, 1 Joe Marler;

Suplentes: 16 Joe Gray, 17 Santiago Garcia Botta, 18 Will Collier, 19 Dino Lamb, 20 Tom Lawday, 21 Martin Landajo, 22 Ben Tapuai, 23 Luke Northmore;

Histórico de campeões