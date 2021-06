Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, a Europa viveu uma partida por suas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023: Geórgia vs Países Baixos (Holanda), valendo também pelo Rugby Europe Championship (“Six Nations B”). A Geórgia fez o dever de casa e triunfou por 48 x 15, erguendo a taça pela 13ª vez. O título já era dos Lelos matematicamente, mas a partida na cidade de Telavi, na Geórgia, valeu pela festa e para abrir frente na corrida por vaga no Mundial.

🇬🇪 v 🇳🇱 | A great score for @RugbyNLD as they are putting up a good fight against @GeorgianRugby with the champions-elect 15-8 up. 📺 https://t.co/YrupHtcO7h pic.twitter.com/bQq41kiKZs — Rugby Europe (@rugby_europe) June 26, 2021



O jogo teve 8 tries para a Geórgia, que cruzou o in-goal com Niniashvili (3 vezes), Tabutsadze (2 vezes), Lobzhanidze, Gogichashvili e Javakhia. Para os holandeses, que fizeram apenas seu primeiro jogo no “Six Nations B” deste ano, os tries foram de Hop e Van Dijk.

A Holanda voltará a campo no dia 10 de julho contra Portugal.

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 23 Romênia 4 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Países Baixos 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

Lista de campeões do “Six Nations B”

País Títulos Rugby Europe Anos Títulos FIRA* Geórgia 13 2001, 2007-08, 2008-09, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021 - Romênia 5 2000, 2001-02, 2005-06, 2010 e 2017 5 Portugal 1 2003-04 0 França - - 25 Itália - - 1

*Até os anos 90 a competição era chamada de Troféu da FIRA e contava também com França, Itália, Marrocos e Tunísia, hoje ausentes. A partir de 2000 o Troféu da FIRA se tornou a competição europeia atual.