O domingo será decisivo para a Seleção Brasileira Masculina de Rugby XV. Os Tupis iniciam a participação na fase 2ª fase da zona sul-americana das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Brasil, Chile e Uruguai disputarão um triangular em Montevidéu valendo 2 vagas nos playoffs das Américas, que definirão os classificados à Copa do Mundo.

O primeiro jogo opõe Brasil e Chile, com transmissão ao vivo da ESPN.

O 🇧🇷Brasil #Tupis vence o Chile🇨🇱 nesse domingo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023? #RugbyNaESPN ao vivo 16h.@brasilrugby @ESPNBrasil #RWC2023 — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 7, 2021

O histórico recente de Brasil contra Chile vinha pendendo a favor dos Tupis, que venceram os últimos 3 compromissos antes de 2020. No ano passado, o jogo entre brasileiros e chilenos pelo Sul-Americano não contou para as estatísticas, por conta da pandemia, mas terminou com vitória do Chile por 26 x 13, com os Condores se provando superiores. O momento melhor do rugby chileno foi comprovado pelo desempenho do Selknam na SLAR.

Tanto Selknam como os Cobras, do Brasil, tiveram estratégias semelhantes para a competição, mantendo a base da seleção, completada por alguns argentinos. No primeiro duelo, o Selknam atropelou os Cobras por 66 x 10, em jogo que assustou o torcedor brasileiro. No entanto, os Cobras venceram o segundo duelo por 21 x 20, quando o Selknam já estava classificado às semifinais e os Cobras eliminados. Esses três resultados de 2020 e 2021 impõem que os Tupis deem a resposta no jogo desse domingo, para provarem – ou não – que a seleção brasileira não voltou a ficar atrás do Chile.

O técnico do Chile, Pablo Lemoine (uruguaio que levou seu país à Copa do Mundo de 2015), contará com dois scrum-halves oriundos do exterior, o que explica a opção do Selknam por camisas 9 argentinos. Escalado como titular para encarar o Brasil, Marcelo Torrealba, particularmente, é um destaque, tendo boas participações pelo Austin, sendo o único do XV inicial que não é do Selknam. Já o terceira linha Nikola Bursic, há muito tempo radicado nos EUA e hoje atuando pelo New Orleans Gold, é um nome para se prestar atenção no pack e deve dar qualidade extra aos Condores, começando no banco de reservas.



Já o time brasileiro, do técnico Fernando Portugal, celebra o retorno de “Nelson” Rebolo, que faz grande temporada na MLR por New York e promete dar potência extra ao scrum brasileiro, que não vinha mostrando a força de outros tempos. Abud e Blade formam a primeira linha com Nelson, enquanto Jardel fica no banco. Ainda assim, a boa forma de Blade sugere que podemos esperar uma evolução no scrum. Dell’Acqua irá para o banco, com a opção brasileira para a segunda linha sendo Gelado e Paganini. Já a terceira linha foi destaque na SLAR, com Adrio, Nego e Buda.

Na linha, a única novidade é Massari na ponta com a 14, fazendo trio de fundo com Maranhão e Daniel Sancery. O capitão Felipe Sancery faz dupla de centro com Moisés, enquanto a parceria de 9 e 10 é Felipinho e Josh.

11/07 – 16h00 – 🇧🇷Brasil x Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾 – ESPN AO VIVO

Árbitro: Gianlucca Gnecchi🇮🇹 / Assistentes: Andrea Piardi🇮🇹 e Gonzalo De Achaval🇦🇷 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Histórico: 28 jogos, 21 vitórias do 🇨🇱Chile, 5 vitórias do 🇧🇷Brasil e 2 empates. Último jogo: 🇧🇷Brasil 15 x 10 Chile🇨🇱,em 2019 (Americas Rugby Championship)*;

*A vitória do Chile por 26 x 13 em 2020 não entra para as estatísticas porque o jogo foi oficialmente entre Brasil XV e Chile XV;

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lorenzo Massari, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Josh Reeves, 9 Felipinho Gonçalves, 8 André “Buda” Arruda, 7 Matheus “Nego” Cláudio, 6 Adrio de Melo, 5 Gabriel Paganini, 4 Cléber “Gelado” Dias, 3 Matheus “Blade” Rocha, 2 Wilton “Nelson” Rebolo, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Yan Rosetti, 17 Leonel Moreno, 18 Jardel Vettorato, 19 Metteo Dell’Acqua, 20 Arthur Bergo, 21 Douglas Rauth, 22 Lucas Spago, 23 Leonardo “Neymar” Silva;

Chile: 15 Rodrigo Fernández, 14 Nicolás Garafulic, 13 Domingo Saavedra, 12 Matías Garafulic, 11 Franco Velarde, 10 Francisco Urroz, 9 Marcelo Torrealba, 8 Alfonso Escobar, 7 Ignacio Slva, 6 Martín Sigren (c), 5 Javier Eissemann, 4 Clemente Saavedra, 3 Matías Dittus, 2 Augusto Böhme, 1 Javier Carrasco;

Suplentes:16 Tomás Dussaillant, 17 Iñaki Gurruchaga, 18 Fernando Lues, 19 Nikola Bursic, 20 Augusto Sarmiento, 21 Tomás Orchard, 22 Nicolás Herreros, 23 Santiago Videla;