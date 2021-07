Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Estados Unidos e Canadá, adversários dos times sul-americanos na fase de mata-mata das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, entraram em campo em amistosos neste sábado contra, respectivamente, Irlanda e Inglaterra, e foram atropelados. Irlandeses e ingleses não contaram com seus atletas dos British and Irish Lions, mas, mesmo assim, tiveram facilidade em seus triunfos. A Inglaterra fez 70 x 14 sobre o Canadá, ao passo que a Irlanda anotou 71 x 10 sobre os Estados Unidos.

Os ingleses entraram primeiro em campo, num jogo bastante movimentado que até teve alguns bons momentos do time canadense, que foi capaz de levar a Inglaterra a muitos penais no primeiro tempo e a ter maior posse de bola nos 40 minutos iniciais, conseguindo tries com o scrum-half Braude e o ponta Lloyd. Todavia, o dia era da Rosa, que viu o ponta debutante Radwan e o jovem hooker Blamire, ambos do Newcastle Falcons, brilharem com 3 tries cada. O ponta Cokanasiga, retornando à seleção, fez outros dois tries, incluindo um impiedoso atropelo sobre o abertura canadense Peter Nelson, ao passo que o melhor jogador da partida, o pilar Ellis Genge, também marcou o seu – com um penal try em maul completando a lista de tries.

Já a Irlanda teve ainda mais superioridade, aproveitando-se do cartão vermelho aos 54′ para o asa Hattingh dos EUA. O primeiro tempo foi de 4 tries para a Irlanda, com o hooker Kelleher marcando 2 vezes, enquanto o debutante ponta Baloucoune e o asa debutante Timoney também fizeram os seus. No segundo tempo, a vantagem abriu, com mais 2 tries de Kelleher (mostrando a força do maul verde), ao passo que McCloskey, Keenan, Coombes, Bealham também marcaram. Baska fez o try de honra dos EUA apenas aos 78′.

Tanto Inglaterra e Irlanda como Canadá e Estados Unidos encerraram seus amistosos. Canadenses e estadunidenses voltam a campo em setembro pelas Eliminatórias, em dois duelos entre si.

70 14

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 70 x 14 Canadá🇨🇦, em Londres🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra

Tries: Blamire (3), Radwan(3), Cokanasiga (2), Genge e penal try

Conversões: Smith (9)

15 Freddie Steward, 14 Joe Cokanasiga, 13 Henry Slade, 12 Dan Kelly, 11 Adam Radwan, 10 Marcus Smith, 9 Harry Randall, 8 Alex Dombrandt, 7 Sam Underhill, 6 Lewis Ludlow (c), 5 Charlie Ewels, 4 Harry Wells, 3 Joe Heyes, 2 Jamie Blamire, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Curtis Langdon, 17 Beno Obano, 18 Paul Hill, 19 Callum Chick, 20 Lewis Ludlam, 21 Dan Robson, 22 George Furbank, 23 Joe Marchant;

🇨🇦Canadá

Tries: Braude e Lloyd

Conversões: Nelson (2)

15 Cooper Coats, 14 Cole Davis, 13 Ben LeSage, 12 Lachlan Kratz, 11 Kainoa Lloyd, 10 Peter Nelson, 9 Ross Braude, 8 Siaki Vikilani, 7 Lucas Rumball (c), 6 Corey Thomas, 5 Conor Keys, 4 Reegan O’Gorman, 3 Jake Ilnicki, 2 Andrew Quattrin, 1 Djustice Sears-Duru;

Suplentes: 16 Eric Howard, 17 Cole Keith, 18 Liam Murray, 19 Donald Carson, 20 Michel Smith, 21 Quinn Ngawati, 22 Will Percillier, 23 Robbie Povey;

71 10

☘️Irlanda 71 x 10 Estados Unidos🇺🇸, em Dublin🇮🇪

☘️Irlanda

Tries: Kelleher (4), Baloucoune, Timoney, McCloskey, Keenan, Coombes e Bealham

Conversões: Carbery (5), Byrne (3) e Addison

Penais: Carbery (1)

15 Hugo Keenan, 14 Robert Baloucoune, 13 James Hume, 12 Stuart McCloskey, 11 Andrew Conway, 10 Joey Carbery, 9 Craig Casey, 8 Gavin Coombes, 7 Nick Timoney, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan (c), 4 Ryan Baird, 3 Tom O’Toole, 2 Ronan Kelleher, 1 Dave Kilcoyne;

Suplentes: 16 Dave Heffernan, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Fineen Wycherley, 20 Paul Boyle, 21 Caolin Blade, 22 Harry Byrne, 23 Will Addison;

🇺🇸Estados Unidos

Try: Baska

Conversão: Magie (1)

Penal: Carty (1)

15 Mike Te’o, 14 Christian Dyer, 13 Calvin Whiting, 12 Bryce Campbell (c), 11 Mika Kruse, 10 Luke Carty, 9 Ruben de Haas, 8 Cam Dolan, 7 Riekert Hattingh, 6 Hanco Germishuys, 5 Nick Civetta, 4 Gregory Peterson, 3 Paul Mullen, 2 Joe Taufete’e, 1 David Ainu’u;

Suplentes: 16 Kapeli Pifeleti, 17 Matt Harmon, 18 Dino Waldren, 19 Nate Brakeley, 20 Psalm Wooching, 21 Andrew Guerra, 22 Michael Baska, 23 Will Magie;