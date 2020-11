Tempo de leitura: 3 minutos

Nesse sábado, 12h (hora de Brasília), Brasil e Portugal duelarão pela segunda vez no Campo de Rugby do Jamor, em Oeiras, região de Lisboa, em amistoso que vale como parte da preparação dos dois países para o importante ano de 2021, que será de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. No primeiro jogo da série, Portugal falou mais alto, vencendo por 30 x 10. No ano passado, o Brasil venceu em São Paulo o time português por 26 x 24.

Portugal ocupa hoje o 21º lugar do Ranking Mundial e, se vencer o Brasil, por qualquer placar, chegará ao 20º lugar. O Brasil está em 26º lugar e não perderá posições se perder, mas subirá para o 24º lugar se vencer por mais de 15 pontos de diferença. Vitória brasileira por 15 pontos ou menos não alterará o Ranking dos Tupis, mas derrubará Portugal para o 24º lugar.

E qual será o resultado do amistoso de sábado entre 🇧🇷Brasil e Portugal🇵🇹? 12h00 no app da @sudamericarugby — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 26, 2020



Para o encontro, Fernando Portugal, treinador do Brasil, efetuou 5 trocas no time titular, sendo 4 na linha. A dupla de 9 e 10 mudou, com Felipinho e Josh entrando desta vez como titulares, ao passo que Zé e Massari ganhara as posições de Robert e Maranhão nas pontas. Feipe Sancery e Moisés seguem nos centros e Daniel Sancery como fullback. Entre os avançados, a mudança ocorreu na camisa 6, com Ilha ganhando a posição de Adrio. Buda e Matheus Cláudio com a 8 e a 7, Gelado e Paganini na segunda linha, Nelson, Endy e Abud na primeira linha permaneceram coo titulares.

Já o técnico de Portugal, o francês vice campeão do mundo Patrice Lagisquet, fez muitas mudanças nos Lobos com relação à vitória passada. Manuel Cardoso Pinto passou da camisa 15 para a 11, com Freudenthal assumindo como fullback titular. Rodrigo Marta entrou na outra ponta, ao passo que Abecassis é a novidade com a camisa 10. Os centros e o scrum-half foram mantidos, com a dupla Appleton e José Lima, além de João Belo. No pack, a terceira linha teve mantidos Thibault Freitas e David Carvalho, tendo como novidade o camisa 6, Frederico Couto. Na segunda linha, Simões e Madeira seguem, mas na primeira linha o pilar Bruno Rocha e o hooker Nuno Mascarenhas são as novidades ao lado de David Costa. Com isso, os Lobos sinalizam em utilizar o jogo para fazerem testes no elenco.





Dia 28/11 – 12h00 (hora de Brasília) – Portugal x Brasil, em Oeiras, Lisboa – APP Sudamérica Rugby / Rugbytv.pt AO VIVO

Árbitro: Federico Vedovelli (Itália) / Assistentes: Luca Trentin (Itália) e Fillipo Russo (Itália);

Histórico: 5 jogos, 3 vitórias de Portugal, 2 vitórias do Brasil. Último jogo: Portugal 30 x 10 Brasil, em 2020 (amistoso);

Portugal: 15 João Freudenthal, 14 Rodrigo Marta, 13 José Lima, 12 Tomás Appleton, 11 Manuel Pinto, 10 Jorge Abecassis, 9 João Belo, 8 Thibault Freitas, 7 David Carvalho, 6 Frederico Couto, 5 Rafael Simões, 4 José Madeira, 3 Bruno Rocha, 2 Nuno Mascarenhas, 1 David Costa;

Suplentes: 16 Hugo Mendes, 17 Duarte Diniz, 18 Diogo Ferreira, 19 Duarte Torgal, 20 Francisco Sousa, 21 Duarte Azevedo, 22 Jerónimo Portela, 23 António Cortes;

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Lorenzo Massari, 10 Josh Reeves, 9 Felipe Gonçalves, 8 André “Buda” Arruda, 7 Matheus Cláudio, 6 Michael “Ilha” Moraes, 5 Cléber “Gelado” Dias, 4 Gabriel Paganini, 3 Wilton Murilo “Nelson” Rebolo, 2 Endy Willian Pinheiro, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Caique Silva, 17 Yan Rosetti, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Gabriel “Fúria” Oliveira, 20 Adrio de Melo, 21 Douglas Rauth, 22 Daniel “Maranhão” Lima, 23 Laurent Bourda-Couhet;