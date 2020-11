Tempo de leitura: 2 minutos

Nas vésperas de disputar seu 14º Sul-Americano (venceu todas as 13 edições), Baby Futuro, jogadora mais experiente no atual plantel das Yaras, anunciou sua aposentadoria após a competição, que acontece nesse sábado e domingo, em Montevidéu. O Sul-Americano terá transmissão ao vivo pelo app da Sudamerica Rugby. O Brasil venceu 17 das 18 edições. As Tucanes colombianas foram as únicas a quebrar a hegemonia das brasileiras, vencendo a única edição que o combinado nacional não disputou, por se tratar de classificatório para a Rio-2016.

Tendo feito sua estreia ainda na adolescência como parte do primeiro time feminino sul-americano de Sevens na Venezuela em 2004 (e ao lado de sua irmã, Cris Futuro que atua como árbitra atualmente), ela só perdeu quatro torneios no exterior ou devido a uma lesão. O Brasil nunca perdeu para rivais da região com ela em campo.

“Adoraria que meu joelho aguentasse um pouco mais para chegar às Olimpíadas, mas prefiro deixar de jogar nos meus termos”, disse Futuro à World Rugby, de Montevidéu.

Baby disputou os Jogos Pan-americanos 2015, em todas as partidas dos Jogos Olímpicos Rio 2016, após o qual foi eleita Atleta de Rugby 2016 pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Além disso, foi a única atleta do país a disputar as três edições do Mundial de Sevens Feminino (Dubai – 2009, Moscou – 2013 e São Francisco – 2018)

Na preparação olímpica, depois de se classificarem para Tóquio no ano passado, as Yaras, agora comandadas pelo novo técnico Will Broderick, passaram um mês de preparação em Portugal, onde venceram os jogos que disputaram contra o país anfitrião e Espanha. “Foi uma grande preparação”, diz Futuro. “Mas, devido ao COVID-19 e à mudança de data dos Jogos, percebi que as meninas mais novas estão em um lugar melhor do que eu. Estou feliz em decidir quando me aposentar. ”