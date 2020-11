Tempo de leitura: 1 minuto

A NRL – a liga australiana de Rugby League (o rugby de 13 atletas) – teve seu calendário para a temporada 2021. A liga terá seu pontapé inicial em 11 de março e sua grande final no dia 03 de outubro.

O State of Origin (a série de partidas entre as seleções dos estados de Queensland e New South Wales) voltará a ser no meio do ano, nos dias 9 de junho, 27 de junho e 14 de julho.

Em 2021, a Copa do Mundo de Rugby League começará no dia 23 de outubro.