ARTIGO COM VÍDEOS – Bi-vice-campeão! Neste domingo, em Valparaíso, no Chile, o Brasil se sagrou vice campeão do Sul-Americano Masculino de Sevens ao ser derrota pela equipe principal da Argentina por 26 x 14 na grande final.

“Mordidos” pela derrota no sábado contra os Tupis, os Pumas fizeram um primeiro tempo implacável, marcando 21 x 00, com tries de Moneta, Carreras e Mare, em verdadeira demonstração de força da Argentina, que dominou por completo a posse de bola. Antes da pausa, no entanto, os argentinos foram penalizados com cartão amarelo para Schulz.

O Brasil começou o segundo tempo com esperanças, pois a Argentina sofreu com outro amarelo, para De La Vega, que abriu oportunidades para os brasileiros. Com a volta de Schulz, no entanto, foi a Argentina quem marcou o try, mesmo ainda com 6 em campo, com Revol.

Apesar de não ter capitalizado em cima dos amarelos dos Pumas, o Brasil fez uma reta final de jogo positiva, atacando e chegando a seus 2 tries de honra. Primeiro, Devon desferiu offload para Moisés disparar meio campo, em jogada finalizada com try de Robert. Depois, Daniel Sancery ainda marcou o último try do Brasil, mas o tempo para uma virada estava esgotado.

Com os 26 x 14, a Argentina faturou mais um título sul-americano, seu 11º, erguendo-se da surpreendente derrota para o Brasil no sábado.

Comandado pelo técnico Fernando Portugal, o time do Brasil teve o seguinte elenco: André “Buda” Arruda (Desterro), Daniel Sancery (São José), Daniel “Maranhão” Lima (Poli), Devon Muller (Pasteur), Douglas Rauth (Curitiba), Felipe Sancery (São José), Josh Reeves (Poli), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Lucas “Zé” Tranquez (Poli), Matheus Cruz (Jacareí), Moisés Duque (São José) e Robert Tenório (Poli).

No outro jogo das finais, o dono da casa, o Chile, se impôs sobre o Uruguai na decisão do bronze, 31 x 05.

Brasil e Chile disputarão em 2021 (em data e local ainda a serem revelados) o torneio final do Pré Olímpico, valendo a última vaga disponíveis nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Disputarão o torneio final: Brasil, Chile, México, Jamaica, França, Irlanda, Samoa, Tonga, Hong Kong, China, Uganda e Zimbábue.

Resultados completos:

Dia Hora (Brasília) Equipe vs Equipe Fase 12/12 11h14 Chile 12 X 12 Brasil 1ª fase 12/12 11h36 Argentina 53 X 00 Uruguai 1ª fase 12/12 13h24 Chile 07 X 00 Uruguai 1ª fase 12/12 13h46 Argentina 10 X 19 Brasil 1ª fase 12/12 15h34 Brasil 45 X 00 Uruguai 1ª fase 12/12 15h56 Argentina 50 X 12 Chile 1ª fase 13/12 11h20 Argentina 29 X 05 Chile Semifinal 13/12 11h44 Brasil 29 X 00 Uruguai Semifinal 13/12 13h42 Chile 31 X 05 Uruguai 3º lugar 13/12 14h07 Argentina 26 X 14 Brasil Final

Lista de campeões sul-americanos masculinos de sevens

Ano Sede Campeão Vice-campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 7º lugar 8º lugar 9º lugar 10º lugar 11º lugar 12º lugar 2006 Assunção (Paraguai) Argentina Chile Uruguai Paraguai Brasil Colômbia Venezuela Peru 2007 Viña del Mar (Chile) Argentina Chile Paraguai Uruguai Brasil Peru Colômbia Venezuela 2008 Punta del Este (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Brasil Colômbia Peru Paraguai Venezuela 2009 São José dos Campos (Brasil) Argentina Chile Uruguai Brasil Colômbia Paraguai Peru Venezuela 2010 Mar del Plata (Argentina) Argentina Uruguai Chile Brasil Colômbia Paraguai Peru Venezuela 2011 Bento Gonçalves (Brasil) Argentina Uruguai Brasil Chile Paraguai Colômbia Peru Venezuela 2012 Rio de Janeiro (Brasil) Uruguai Argentina Chile Paraguai Brasil Peru Colômbia Venezuela Guatemala Equador 2013 Rio de Janeiro (Brasil) Argentina Uruguai Brasil Chile Colômbia Peru Paraguai Venezuela Guatemala Equador 2014 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Colômbia Paraguai Peru 2015* Santa Fé (Argentina) Argentina Uruguai Chile Colômbia Paraguai Venezuela Peru 2019 Santiago (Chile) Argentina Brasil Chile Paraguai Colômbia Uruguai Peru Costa Rica Venezuela Guatemala 2020 Valparaíso (Chile) Argentina Brasil Chile Uruguai Circuito Sul-Americano 2017 Punta del Este (Uruguai) Argentina Fiji Chile Estados Unidos Uruguai Colômbia Canadá Brasil Viña del Mar (Chile) Fiji Argentina Chile Canadá Uruguai Colômbia Estados Unidos Brasil Geral: Fiji Argentina Chile Uruguai Canadá Estados Unidos Colômbia Brasil 2018 Punta del Este (Uruguai) África do Sul Chile França Uruguai Alemanha Brasil Irlanda Argentina Colômbia Estados Unidos Canadá Paraguai Viña del Mar (Chile) África do Sul França Irlanda Uruguai Argentina Alemanha Chile Brasil Estados Unidos Colômbia Canadá Paraguai Geral África do Sul França Uruguai Chile Irlanda Alemanha Argentina Brasil Colômbia Estados Unidos Canadá Paraguai 2019 Punta del Este (Uruguai) Chile Argentina Portugal Alemanha Estados Unidos África do Sul Uruguai Canadá Paraguai Rússia Colômbia Brasil Viña del Mar (Chile) Chile Uruguai Argentina Portugal África do Sul Rússia Alemanha Colômbia Estados Unidos Paraguai Brasil Canadá Geral Chile Argentina Portugal Uruguai Alemanha África do Sul Estados Unidos Rússia Colômbia Canadá Paraguai Brasil

*Em 2015, o Brasil não disputou porque o torneio valia como Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos do Rio 2016



A partir de 2017, o Campeonato Sul-Americano foi substituído pelo Circuito Sul-Americano, que conta com seleções convidadas de outros continentes também;