ARTIGO COM VÍDEOS – A Seleção Brasileira Masculina de Sevens disputará a grande final do Sul-Americano da categorias, neste domingo, em Valparaíso, no Chile.

Os Tupis abriram o domingo vencendo o Uruguai na semifinal por tranquilos 29 x 00. O Uruguai foi ao Sul-Americano com um elenco de desenvolvimento e o Brasil não teve problemas para se impor do começo ao fim. Foram 3 tries no primeiro tempo, com Maranhão e Daniel Sancery (jogando com um homem a menos, após amarelo a Buda) abrindo frente e Buda fechando a primeira etapa com o terceiro try, após chute inteligente de Moisés. No segundo tempo, Daniel Sancery e Buda voltaram a cruzar o in-goal, fechando o marcador.

A adversária do Brasil na final é a Argentina, que está no Chile com seu elenco principal, que disputa o Circuito Mundial de Sevens e que já está garantido nos Jogos Olímpicos. Os Pumas venceram o Chile com contundência na outra semifinal por 29 x 05, não dando margens ao erro. Na primeira fase, o Brasil derrotou a Argentina em vitória histórica por 19 x 10.

Assista à final ao vivo em:





Dia Hora (Brasília) Equipe vs Equipe Fase 12/12 11h14 Chile 12 X 12 Brasil 1ª fase 12/12 11h36 Argentina 53 X 00 Uruguai 1ª fase 12/12 13h24 Chile 07 X 00 Uruguai 1ª fase 12/12 13h46 Argentina 10 X 19 Brasil 1ª fase 12/12 15h34 Brasil 45 X 00 Uruguai 1ª fase 12/12 15h56 Argentina 50 X 12 Chile 1ª fase 13/12 11h20 Argentina 29 X 05 Chile Semifinal 13/12 11h44 Brasil 29 X 00 Uruguai Semifinal 13/12 13h42 Chile 31 X 05 Uruguai 3º lugar 13/12 14h07 Argentina 26 X 14 Brasil Final

Brasil: