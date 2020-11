Tempo de leitura: 1 minuto

Brasil e Paraguai farão uma final inédita no Sul-Americano Feminino, que está rolando em Montevidéu, no Uruguai.

Na primeira semifinal, o Paraguai fez história e derrotou a Colômbia por 12 x 05 para alcançar a primeira final continental de sua história. Try vencedor de Cecília Mensa.

Na sequência, o Brasil não teve problemas para atropelar por 51 x 00 o Uruguai, com Thalia “Mulan” correndo para 3 tries (outro hat-trick dela, artilheira do torneio), ao passo que Rafa fez 2 tries e Haline, Leila, Thalita e Gabriela também cruzaram o in-goal para manter a invencibilidade história brasileira na competição.

- Continua depois da publicidade -