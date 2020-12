Tempo de leitura: 2 minutos

A Confederação Brasileira de Rugby League revelou os uniformes para a seleção brasileira masculina para a temporada de 2021. Os Carcarás terão pela frente no próximo ano o Campeonato Sul-Americano, no Chile, que fará parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2025.

Será a primeira participação da seleção masculina nas Eliminatórias e, com isso, o novo uniforme fará parte de um momento histórico do Rugby League brasileiro. O Brasil terá a camisa titular na cor amarela, com detalhes em verde, ao passo que a segunda camisa será verde, com detalhes em amarelo.

O Carcará marcará presença estampado pela primeira vez no peito da camisa. O uniforme principal une a tradição do Rugby League com o clássico “Chevron”, o V do League na altura do peito ganhando destaque no contraste entre o verde e amarelo e o padrão em Vs dentro do Chevron confere profundidade e modernidade ao design, enquanto os pequenos detalhes, como a borda verde com listras na manga e a silhueta brasileira por dentro da gola completam o look, desenvolvido pelo designer Liam Piacente.

Já a camisa número 2 traz mais ousadia no design, trazendo o verde como cor predominante e detalhes em amarelo com destaque para o Carcará no peito (suas penas também estampam as mangas da camisa), enquanto as estrelas do Cruzeiro do Sul aludem à bandeira nacional e ganham relevância entre o Chevron V, que aparece de forma mais sutil.

E a camisa das Amazonas?

No início de 2021, a Brasil Rugby League lançará o uniforme para a seleção feminina, as Amazonas, que debutarão na Copa do Mundo da modalidade em novembro, na Inglaterra. Para celebrar o momento histórico, o uniforme da seleção feminina terá uma abordagem marcante, com fortes traços da cultura brasileira.

* A entrega das camisas será feita a partir da última semana de janeiro