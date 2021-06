Tempo de leitura: 2 minutos

Para quem já está se perguntando, sim, os direitos de transmissão para o Brasil dos jogos dos British and Irish em 2021 são dos canais ESPN.

Ainda não está confirmado quais jogos serão no Watch ESPN e quais irão para a TV. Porém, já é certo que os tão aguardados confrontos entre Lions e Springboks (a seleção sul-africana) terão exibição em nosso país. Além dos jogos contra os campeões do mundo de 2019, os Lions encararão as franquias sul-africanas que até 2020 jogavam o Super Rugby (Lions, Bulls, Sharks e Stormers), a seleção de desenvolvimento da África do Sul e o Japão – e todos estão incluídos no pacote da ESPN.

Os British and Irish Lions são a seleção formada de 4 em 4 anos pelos melhores atletas de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. O evento é considerado o segundo maior do mundo do rugby, após a Copa do Mundo.

Calendário:

26/06: 🇬🇧🇮🇪 Lions x Japão 🇯🇵 , em Edimburgo; Árbitro: Pascal Gaüzère 🇫🇷

Lions x Japão , em Edimburgo; 03/07: 🇬🇧🇮🇪 Lions x Lions 🇿🇦 , em Joanesburgo (Ellis Park); Árbitro: AJ Jacobs 🇿🇦

Lions x Lions , em Joanesburgo (Ellis Park);