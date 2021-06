Tempo de leitura: 4 minutos

Sexta e sábado serão de muita emoção na França com a largada do mata-mata do Top 14, o Campeonato Francês de Rugby, a liga mais rica do mundo. Quatro clubes irão a campo pelas repescagens que definem os últimos dois semifinalistas da competição, que se somarão a Toulouse e La Rochelle, já classificados às semifinais.

Sexta e sábado de mata-mata no 🇫🇷Top 14, o Campeonato Francês na @tv5mondebrasil Sexta, 11/06 – 16h – Racing vs Stade Français (clássico de Paris🗼)

Sábado, 12/06 – 16h – Bordeaux vs Clermont Os vencedores farão as semifinais contra Toulouse e La Rochelle. Quem vencerá? — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 8, 2021



O primeiro duelo opõe os dois rivais de Paris, que tem clássico local na elite do rugby – ao contrário do futebol, dominado pelo PSG. Racing e Stade Français duelarão na sexta, com o confronto tendo equilíbrio recente – nesta temporada, foi uma vitória para cada lado. O Racing teve campanha melhor e conta com um elenco realmente estrelado, sobretudo na linha, com nomes do calibre do abertura escocês Finn Russell, dos centros Gaël Fickou e Virimi Vakatawa, do ponta Teddy Thomas e do abertura australiano Kurtley Beale. Já o time rosa, o Stade Français (que também se chama de “Paris”), o destaque maior éargentinos, o asa argentino Pablo Matera (que, em caso de derrota, se despedirá do clube, a caminho dos Crusaders). O Stade Français perdeu o abertura argentino Nico Sánchez.

No sábado, o embate será entre o Bordeaux, do genial abertura Jalibert, dos argentinos Santiago Cordero, Bautista Delguy e Guido Petti e do capitão Jefferson Poirot, e o Clermont, dono do melhor ataque da liga, liderado por Morgan Parra e com nomes como Damian Penaud, George Moala e Kotaro Matsushima na linha. O Clermont está a 4 jogos sem vencer o Bordeaux, o que coloca o favoritismo do lado do time grená.

- Continua depois da publicidade -

Clássico basco contra o rebaixamento

O sábado ainda terá um duelo de arrepiar entre dois clubes bascos, o Biarritz e o Bayonne, valendo vaga na próxima temporada do Top 14. O Biarritz foi o vice campeão da 2ª divisão e terá o mando de jogo, enquanto o Bayonne foi o penúltimo colocado do Top 14 e precisará provar que merece permanecer na elite.

O Biarritz é pentacampeão francês (o último em 2005) e duas vezes vice campeão europeu (2006 e 2010), mas vive uma longa crise, estando na segunda divisão desde 2015. Já o Bayonne tem 3 títulos franceses, mas o último foi em 1943. No entanto, com a crise do Biarritz, o torcedor do Bayonne falou mais alto nos últimos anos, acirrando a rivalidade. O segunda linha argentino Mariano Galarza é um dos principais nomes do Bayonne, ao passo que o Biarritz conta com o inglês Steffon Armitage, o ex Wallabies Henry Speight e o ex All Blacks Francis Saili.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

*Horários de Brasília

Repescagem para as semifinais (Barrages):

Dia 11/06 – 16h00 – Racing x Stade Français, em Paris – TV5 Monde AO VIVO

𝐁 𝐀 𝐑 𝐑 𝐀 𝐆 𝐄 – Les Ciel et Blanc face au Stade Français ! 🧮

18 JIFFs

9 formés au clubs

130 années en Ciel et Blanc cumulées ! #R92SFP pic.twitter.com/UV9PN0vS4P — Racing 92 (@racing92) June 10, 2021

Dia 12/06 – 16h00 – Bordeaux x Clermont, em Bordeaux – TV5 Monde AO VIVO

Repescagem de Promoção/Rebaixamento:

Dia 12/06 – 12h30 – Biarritz x Bayonne, em Biarritz