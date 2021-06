Tempo de leitura: 2 minutos

Cuiabá receberá nesse sábado a 1ª etapa da edição 2021 do Pequi Sevens. O torneio é de organização do Melina 6 times masculinos e 4 femininos.

A competição envolve clubes do Centro-Oeste e terá no masculino Melina e Primavera do Mato Grosso, a volta do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, Goianos e Xavantes, de Goiás, e o convidado SPAC, de São Paulo. Já no feminino as disputas serão entre Melina, Vila Nova/Goianos e as brasilienses da UNB. O evento também terá jogos de veteranos entre Truvão (de Goiás) e SPAC.

No domingo, ainda rolarão jogos juvenis entre os times do Melina e camp de rugby XV feminino.

Masculino

Grupo 1: Melina (MT), Xavantes (GO) e Campo Grande (MS)

Grupo 2: Primavera (MT), Goianos (GO) e SPAC (SP)

Feminino

Grupo 1: Melina 1 (MT) e Vila Nova/Goianos (GO)

Grupo 2: Melina 2 (MT) e UNB (DF)

Tabela de jogos:

Sábado, dia 11/06

08h00 – Melina x Xavantes – Masculino

08h20 – SPAC x Goianos – Masculino

08h40 – Melina 1 x Vila Nova/Goianos – Feminino

09h00 – Melina 2 x UNB – Feminino

09h20 – Melina x Campo Grande – Masculino

09h40 – SPAC x Primavera – Masculino

10h00 – Semifinal – Vencedor Melina/Goianos x Perdedor Melina/UNB – Feminino

10h20 – Semifinal – Vencedor Melina/UNB x Perdedor Melina/Goianos – Feminino

10h40 – Campo Grande x Xavantes – Masculino

11h00 – Primavera x Goianos – Masculino

11h20 – SPAC x Truvão – Veteranos

14h00 – Semifinal – 1º Grupo 1 x 2º Grupo 2 – Masculino

14h20 – Semifinal – 1º Grupo 2 x 2º Grupo 1 – Masculino

14h40 – 3º lugar – Feminino

15h00 – FINAL – Feminino

15h20 – 5º lugar – Masculino

15h40 – 3º lugar – Masculino

16h00 – FINAL – Masculino

16h20 – Truvão x SPAC – Veteranos