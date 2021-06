Tempo de leitura: 6 minutos

Chegou o momento do Super Rugby Trans Tasman conhecer seus dois finalistas. A competição terá a última rodada de sua temporada regular entre sexta e sábado com todos os cinco times da Nova Zelândia ainda com chances de classificação.

A matemática é simples:

Os Blues lideram com apenas 1 ponto a mais que Highlanders e Crusaders. As chances de vitória bonificada dos Blues são grandes, com jogo em casa contra o Force, que não vence na Nova Zelândia desde 2014;

Os Highlanders estão empatados em pontos com os Crusaders, mas têm vantagem no saldo (11 pontos a mais). O desafio dos Highlanders é grande, ao visitarem o vice campeão australiano Brumbies. O último jogo em Canberra teve vitória dos Highlanders por apenas 23 x 22 e desta vez o time neozelandês precisava vencer com bônus e larga margem;

Os Crusaders estão em situação melhor que os Highlanders. Apesar de estarem atrás na classificação agora, os Crusaders têm jogo mais fácil, encarando os Rebels, que ainda não venceram no torneio;

Os Hurricanes estão em 4º lugar com 2 pontos a menos que Crusaders e Highlanders e 3 a menos que os Blues. Com isso, os Hurricanes precisam que dois dos seus concorrentes percam. Além disso, os ‘Canes precisarão vencer os Reds, campeões australianos. Complicado;

Por fim, os Chiefs estão 2 pontos abaixo dos Hurricanes e precisam de uma milagrosa combinação de derrotas de três concorrentes. No entanto, o jogo dos Chiefs parece tranquilo ao visitarem os Waratahs, lanternas;

*Horários de Brasília

11/06 – 04h05 – 🇳🇿Hurricanes x Reds🇦🇺, em Wellington – Watch ESPN AO VIVO

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Wes Goosen, 10 Ruben Love, 9 Cam Roigard, 8 Ardie Savea (c), 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Alex Fidow, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Luke Campbell, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Salesi Rayasi;

Reds: 15 Mac Grealy, 14 Josh Flook, 13 Hunter Paisami, 12 Isaac Henry, 11 Filipo Daugunu, 10 Bryce Hegarty, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Liam Wright (c), 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika; Suplentes: 16 Richie Asiata, 17 Harry Hoopert, 18 Zane Nonggorr, 19 Ryan Smith, 20 Fraser McReight, 21 Kalani Thomas, 22 Hudson Creighton, 23 Moses Sorovi;

11/06 – 06h45 – 🇦🇺Brumbies x Highlanders🇳🇿, em Canberra – Watch ESPN AO VIVO

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Bayley Kuenzle, 9 Nic White, 8 Henry Stowers, 7 Rory Scott, 6 Rob Valetini, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Lachlan Lonergan, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Billy Pollard, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Tom Hooper, 20 Luke Reimer, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Solomone Kata;

Highlanders: 15 Josh Ioane, 14 Patelesio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Hugh Renton, 5 Pari Pari Parkinson, 4 Bryn Evans, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ethan de Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ayden Johnstone, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 James Lentjes, 21 Kayne Hammington, 22 Sam Gilbert, 23 Teariki Ben-Nicholas;

12/06 – 01h35 – 🇦🇺Rebels x Crusaders, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Rebels: 15 George Worth, 14 Frank Lomani, 13 Andrew Kellaway, 12 Glen Vaihu, 11 Marika Koroibete, 10 Carter Gordon, 9 Joe Powell, 8 Isi Naisarani, 7 Richard Hardwick, 6 Michael Wells (c), 5 Trevor Hosea, 4 Rob Leota, 3 Cabous Eloff, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Rhys van Neck, 19 Steve Cummins, 20 Ross Haylett-Petty, 21 James Tuttle, 22 Young Tonumaipea, 23 Ilikena Vudogo;

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Braydon Ennor, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Whetukamokamo Douglas, 7 Sione Havili Talitui, 6 Ethan Blackadder, 5 Scott Barrett (c), 4 Sam Whitelock, 3 Michael Alaalatoa, 2 Brodie McAlister, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Nathan Vella, 17 Tamaiti Williams, 18 Oliver Jager, 19 Mitchell Dunshea, 20 Tom Sanders, 21 Bryn Hall, 22 Dallas McLeod, 23 Manasa Mataele;

12/06 – 04h05 – 🇳🇿Blues x Force🇦🇺, em Auckland – Watch ESPN AO VIVO

Blues: 15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Mark Telea, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Tom Robinson, 5 Patrick Tuipulotu (c), 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Nepo Laulala, 2 Kurt Eklund, 1 Alex Hodgman;

Suplentes: 16 Ray Niuia, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Marcel Renata, 19 Josh Goodhue, 20 Akira Ioane, 21 Jonathan Ruru, 22 Harry Plummer, 23 AJ Lam;

Force: 15 Jake Strachan, 14 Richard Kahui, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin, 11 Jordan Olowofela, 10 Jake McIntyre, 9 Ian Prior (c), 8 Ollie Callan, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Brynard Stander, 21 Michael McDonald, 22 Domingo Miotti, 23 Rob Kearney;

12/06 – 06h45 – 🇦🇺Waratahs x Chiefs🇳🇿, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Waratahs: 15 Mark Nawaqanitawase, 14 Alex Newsome (c), 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jack Grant, 8 Rahboni Warren-Vosayaco, 7 Jack Dempsey, 6 Lachlan Swinton 5 Jack Whetton, 4 Hugh Sinclair, 3 Te Tera Faulkner, 2 Tom Horton, 1 Andrew Tuala;

Suplentes: 16 Robbie Abel, 17 Pek Cowan, 18 Chris Talakai, 19 Sam Caird, 20 Jeremy Williams, 21 Will Harris, 22 Henry Robertson, 23 Tane Edmed;

Chiefs: 15 Kaleb Trask, 14 Shaun Stevenson, 13 Alex Nankivell, 12 Quinn Tupaea, 11 Sean Wainui, 10 Bryn Gatland, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Pita Gus Sowakula, 5 Tupou Vaa’i, 4 Zane Kapeli, 3 Angus Ta’avao, 2 Bradley Slater, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Ollie Norris, 18 Reuben O’Neill, 19 Viliami Taulani, 20 Tom Florence, 21 Xavier Roe, 22 Anton Lienert-Brown, 23 Chase Tiatia;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 4 19 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 4 18 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 4 18 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 4 16 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 4 14 Reds Austrália Brisbane 4 5 Brumbies Austrália Canberra 4 5 Force Austrália Perth 4 1 Rebels Austrália Melbourne 4 0 Waratahs Austrália Sydney 4 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;