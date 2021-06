Tempo de leitura: 2 minutos

Tem decisões na TV5 Monde e no Watch ESPN entre sexta e sábado!

A TV5 Monde exibirá os dois jogos das repescagens para as semifinais (as “barrages”) do Top 14 francês. Na sexta, tem o clássico de Paris entre Racing e Stade Français, ao passo que no sábado você vê um jogaço entre Bordeaux e Clermont. Quem vencer estará nas semis contra Toulouse e La Rochelle.

O Watch ESPN, por sua vez, mostra a última rodada das fases de classificação da Premiership inglesa e do Super Rugby Trans-Tasman neozelandês-australiano. Na Inglaterra, os semifinalistas já são conhecidos (Bristol, Exete, Sale e Harlequins), mas resta saber quais serão os duelos. Com isso, o jogo entre Exeter Chiefs (2º colocado) e Sale Sharks (3º) é imperdível.

Já o Super Rugby Trans Tasman definirá os seus dois finalistas. Blues e Highlanders têm hoje a vantagem e dependem só de si nos duelos contra , respectivamente, Force e Brumbies, mas qualquer bônus perdido poderá fazer a diferença. Isso porque os Crusaders estão com a mesma pontuação dos Highlanders e apenas 1 ponto abaixo dos Blues, ao passo que os Hurricanes têm 2 pontos a menos que os Highlanders. Os Crusaders têm jogo tranquilo contra os Rebels, ao passo que os Hurricanes têm pedreira contra os Reds. Olho na matemática, porque só 2 passam.

Por fim, olhos para a Major League Rugby norte-americana, ao vivo no therugbynetwork.com. Um dos destaques da rodada é o jogo do United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo, contra o Atlanta, valendo a liderança da Conferência Leste.

*Horários de Brasília

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 21 81 Exeter Chiefs Exeter 21 78 Sale Sharks Salford (Manchester) 21 73 Harlequins Londres 21 66 Northampton Saints Northampton 21 55 Leicester Tigers Leicester 21 49 Wasps Coventry 21 48 London Irish Londres 21 46 Bath Bath 21 45 Newcastle Falcons Newcastle 21 44 Gloucester Gloucester 21 41 Worcester Warriors Worcester 21 23

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;

Super Rugby Trans Tasman

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 4 19 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 4 18 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 4 18 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 4 16 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 4 14 Reds Austrália Brisbane 4 5 Brumbies Austrália Canberra 4 5 Force Austrália Perth 4 1 Rebels Austrália Melbourne 4 0 Waratahs Austrália Sydney 4 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;

Major League Rugby