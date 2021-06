Tempo de leitura: 2 minutos

Está confirmado: os Estados Unidos são oficialmente candidatos a receberem a Copa do Mundo de Rugby. Nesta quinta-feira, a USA Rugby confirmou que avançará com sua candidatura a sediar os Mundiais masculinos de 2027 ou 2031 e o Mundial feminino de 2029. O World Rugby (a federação internacional) escolherá em 2022 as sedes para os todos os próximos Mundiais até 2031. A proposta norte-americana é de utilizar estádios de futebol americano universitário, NFL e Major League Soccer. As Américas nunca receberam o Mundial masculino. Já o feminino foi jogado apenas uma vez no continente, no Canadá, em 2006.

Até o momento, apenas a Austrália já é oficialmente candidata, querendo o Mundial feminino de 2025 e o Mundial masculino de 2027. A Rússia também já se manifestou interessada, mas ainda não avançou com sua proposta.

Os Estados Unidos avançam com o projeto após concluírem a primeira fase de seu Estudo de Viabilidade da Copa do Mundo de Rugby, que começou em agosto de 2020. O grupo de viabilidade, em conjunto com o USA Rugby, continuará seu papel e a transição da fase exploratória para o planejamento e preparação de licitações antes do prazo final de proposta de janeiro de 2022 com a World Rugby. O grupo reunirá especialistas em esportes americanos para desenvolver propostas em uma série de categorias de conceito de hospedagem, incluindo planejamento financeiro, objetivos de eventos, competições, estádios e cidades-sede, bem-estar do jogador, desenvolvimento de rúgbi, legado e muito mais.

