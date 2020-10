Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby Unlocked sul-africano teve dois jogos neste fim de semana. Na sexta, os Stormers garantiram suada virada sobre o Mpumalanga Pumas, ao passo que no sábado os Sharks sucumbiram diante do agora líder Bulls. Por outro lado, o jogo entre Lions e Cheetahs acabou sofrendo adiamento por conta de surto de COVID-19 no elenco dos Lions.

O jogo dos Stormers foi maluco, porque os Pumas se agigantaram e chegaram a abrir 37 x 14, com tries de Maritz (2), Rudolph e Van der Bank. No entanto, na reta final, os Stormers reagiram e fizeram milagre nos 10 minutos finais com tries de Bongi Mbonambi no maul, Leolin Zas e, com apenas 2 pontos de desvantagem, Warrick Gelant já com o tempo esgotado, conqistando os 42 x 37. Os Stormers, no entanto, lamentaram a perda de Siya Kolisi por lesão.



No outro duelo, os Bulls surpreenderam com uma vitória contundente de 41 x 14 sobre os favoritos Sharks, com 6 tries a 1. Jogo perfeito que teve o centro Stedman Gans correndo para 2 tries, o asa Marco van Staden rompendo para outros 2 e Embrose Papier e Marco Jansen Van Vuuren saindo do banco para anotarem os seus.

- Continua depois da publicidade -

Super Rugby Unlocked | Bulls v Sharks – Rd 3 Highlights The @BlueBullsRugby moved to the top of Super Rugby Unlocked on Saturday, thanks to a bonus-point victory over @TheSharksZAin Pretoria.#SuperRugby #SuperRugbyUnlocked #BULvSHA pic.twitter.com/5NGyDGmFSM — Super Rugby/Tri Nations (@SuperRugby) October 24, 2020





Super Rugby Unlocked – Super Rugby Sul-Africano

Pumas 37 x 42 Stormers

Bulls 41 x 14 Sharks

Lions x Cheetahs – adiado

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 3 10 Cheetahs Bloemfontein 2 9 Stormers Cid. do Cabo 2 8 Pumas Nelspruit 3 5 Sharks Durban 2 4 Lions Joanesburgo 2 2 Griquas Kimberley 2 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;