Nesta sexta-feira, o Rugby League (o rugby de 13 atletas) comemorou a marca de 1 anos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021, que será na Inglaterra, com torneios masculino, feminino e de cadeira de rodas sendo disputados juntos, em grande festa da modalidade. Pela primeira vez na história, o Brasil estará presente, disputando o torneio feminino.

A Copa do Mundo vai rolar entre os dias 23 de outubro e 27 de novembro de 2021 e o primeiro pacote de ingressos foi colocado agora à venda. Os torcedores que tiverem interesses em adquirir ingressos poderão se inscrever no site da competição até o dia 16 de novembro. Clique aqui.

O Brasil jogará no dia 09 de novembro contra a Inglaterra, em Leeds; no dia 13 de novembro contra a Papua Nova Guiné, em Hull; e no dia 17 contra o Canadá, outra vez em Leeds.



Copa do Mundo de Rugby League – Inglaterra 2021

Feminino

Grupo A: Inglaterra, Papua Nova Guiné, Canadá e Brasil

Grupo B: Austrália, Nova Zelândia, França e Ilhas Cook

09/11/21 – Inglaterra x Brasil, em Leeds

09/11/21 – Papua Nova Guiné x Canadá, em Leeds

10/11/21 – Nova Zelândia x França, em York

10/11/21 – Austrália x Ilhas Cook, em York

13/11/21 – Inglaterra x Canadá, em Liverpool

13/11/21 – Papua Nova Guiné x Brasil, em Hull

14/11/21 – Nova Zelândia x Ilhas Cook, em York

14/11/21 – Austrália x França, em York

17/11/21 – Brasil x Canadá, em Leeds

17/11/21 – Inglaterra x Papua Nova Guiné, em Leeds

18/11/21 – França x Ilhas Cook, em York

18/11/21 – Austrália x Nova Zelândia, em York

22/11/21 – Semifinal, em York

22/11/21 – Semifinal, em York

27/11/21 – FINAL, em Manchester

Masculino

Grupo A: Inglaterra, Samoa, França e Grécia

Grupo B: Austrália, Fiji, Escócia e Itália

Grupo C: Nova Zelândia, Líbano, Jamaica e Irlanda

Grupo D: Tonga, Papua Nova Guiné, Gales e Ilhas Cook

23/10/21 – Inglaterra x Samoa, em Newcastle

23/10/21 – Austrália x Fiji, em Hull

24/10/21 – Escócia x Itália, em Newcastle

24/10/21 – Jamaica x Irlanda, em Leeds

24/10/21 – Nova Zelândia x Líbano, em Warrington

25/10/21 – França x Grécia, em Doncaster

26/10/21 – Tonga x Papua Nova Guiné, em St. Helens

27/10/21 – Gales x Ilhas Cook, em Leigh

29/10/21 – Austrália x Escócia, em Coventry

30/10/21 – Fiji x Itália, em Newcastle

30/10/21 – Inglaterra x França, em Bolton

30/10/21 – Nova Zelândia x Jamaica, em Leeds

31/10/21 – Líbano x Irlanda, em Leigh

31/10/21 – Samoa x Grécia, em Doncaster

01/11/21 – Tonga x Gales, em St. Helens

02/11/21 – Papua Nova Guiné x Ilhas Cook, em Warrington

05/11/21 – Nova Zelândia x Irlanda, em Leeds

06/11/21 – Inglaterra x Grécia, em Sheffield

06/11/21 – Fiji x Escócia, em Newcastle

06/11/21 – Austrália x Itália, em St. Helens

07/11/21 – Líbano x Jamaica, em Leigh

07/11/21 – Tonga x Ilhas Cook, em Middlesbrough

07/11/21 – Samoa x França, em Warrington

08/11/21 – Papua Nova Guiné x Gales, em Doncaster

12/11/21 – Quartas de Final – 1º B x 2º C, em Huddersfield

13/11/21 – Quartas de Final – 1º A x 2º D, em Liverpool

13/11/21 – Quartas de Final – 1º C x 2º B, em Hull

14/11/21 – Quartas de Final – 1º D x 2º A, em Bolton

19/11/21 – Semifinal, em Leeds

20/11/21 – Semifinal, em Londres

27/11/21 – FINAL, em Manchester

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?