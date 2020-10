Tempo de leitura: 1 minuto

Um dos grandes ídolos recentes do rugby australiano, o terceira linha David Pocock decidiu se aposentar. Aos 32 anos de idade, Pocock colecionou 78 jogos pelos Wallabies e estava desde o fim da Copa do Mundo de 2019 no Panasonic Wild Knights, do Japão.

Pocock se despediu da seleção de seu país justamente no Mundial no jogo de quartas de final contra a Inglaterra. “Bam bam”, como é conhecido, decidiu parar com o rugby para se dedicar a causas ambientais.

Nascido no Zimbábue, Pocock é o jogador com mais turnovers na história do rugby de seleções (com 142) e foi finalista do prêmio de melhor jogador do mundo em 2010, 2011 e 2015 (recorde para um atleta não premiado).

