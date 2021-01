Tempo de leitura: 2 minutos

Sábado começou com decisão de título na África do Sul – e com muita emoção. Pretória foi o palco para a final da Currie Cup 2020-21, o Campeonato Sul-Africano. O título ficou com os Bulls, donos da casa, que venceram os Sharks por 26 x 19 e faturaram sua primeira Currie Cup desde 2009.

O jogo teve um enredo maluco. A partida chegou a ser interrompida por conta de raios e terminou empatada em 19 x 19. Nkosi fez o try dos Sharks no primeiro tempo, levando os visitantes ao intervalo na frente por 10 x 09, com o veterano Morné Steyn mantendo os Bulls no páreo com seus penais.,

Os Bulls reagiram na segunda etapa com try de Arno Botha, aos 64′. Os penais de Curwin Bosch mantiveram os Sharks na frente, mas aos 79′, Chris Smith arrematou o emocionante penal do empate para os Bulls.

Na prorrogação, novamente o terceira linha Arno Botha foi decisivo e cravou o try do título dos Bulls aos 100′, para a festa do time azul.

The moment Arno Botha scored the match-winning try 🏆#BullsFamily24 pic.twitter.com/snke5WV6FT — Official Blue Bulls (@BlueBullsRugby) January 30, 2021



Agora, os times sul-africanos entrarão em férias e retornarão à ação em abril com a nova Rainbow Cup, competição entre sul-africanos, irlandeses, galeses, escoceses e italianos.



Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

FINAL

Bulls 26 x 19 Sharks, em Pretória

