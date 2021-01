Tempo de leitura: 2 minutos

Neste sábado, a África do Sul assistiu às semifinais de seu campeonato nacional, a Currie Cup. Bulls e Sharks derrotaram, respectivamente, Lions e Western Province (Stormers), e farão a grande final no dia 30 deste mês.

Os Bulls triunfaram sobre os Lions no clássico do Gauteng por 26 x 21. O primeiro tempo terminou foi de superioridade dos Bulls, que abriram 11 x 00. Os Lions reagiram e chegaram a empatar o duelo em 14 x 14, com direito a lindo try do veterano Willem Alberts, mas, aos 56′, o maul devastador dos Bulls rendeu try crucial com Johan Grobbelaar e, pouco depois, Stravino Jacobs cravou seu segundo try no jogo – decisivo.

Já os Sharks venceram fora de casa o Western Province por 19 x 09. O único try do jogo, para os visitantes, foi de JJ van der Mescht, em momento decisivo do jogo no segundo tempo, quando WP tinha um atleta a menos.

- Continua depois da publicidade -

Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Semifinais

26 21

Bulls 26 x 21 Lions, em Pretória

09 19

Western Province 09 x 19 Sharks, na Cidade do Cabo

FINAL

Dia 30/01 – Bulls x Sharks, em Pretória