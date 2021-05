Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Neste sábado, dois jogos movimentaram a África do Sul, com suas quatro grandes franquias indo a campo pela Rainbow Cup SA. A competição chegou à segunda rodada e Bulls e Sharks venceram pela segunda vez.

Os Bulls venceram o clássico de maior rivalidade do país contra os Stormers por apertados 20 x 16. O jogo foi na Cidade do Cabo, casa dos Stormers. Tambwe foi o destaques dos Bulls com 2 tries, ao passo que Roos fez o único try dos Stormers. Com penais certeiros no segundo tempo, Abner van Reenen manteve o time do Cabo no páreo e, quando Nizaam Carr recebeu amarelo deixando os Bulls com 14 homens no fim, o cenário se tornou favorável à virada dos Stormers que, no entanto, não ocorreu, com a defesa dos Bulls falando mais alto.

Já os Sharks derrotaram em casa os Lions por 34 x 26, num jogo animado de 4 tries para cada lado. Lá e cá, o jogo começou com tudo, com Ward correndo para o try dos Sharks na ponta logo aos 7′, mas com resposta dos Lions com PJ Botha na sequência a partir de maul. Grant Williams e Thomas Du Toit deram o troco com 2 tries dos Sharks mostrando a qualidade de seu jogo aberto, mas o primeiro tempo se encerrou com try de Warner para os Lions em belo contra-ataque. Em ritmo acelerado e aproveitando amarelo contra os Sharks, Horn marcou o terceiro try dos Lions aos 54′, mas o pack dos Sharks se provou decisivo com try de Van Vuuren. Tshituka ainda fez um último try de honra no fim para os Lions, mas já sem tempo de reação.



Na semana que vem tem Bulls contra Sharks e Lions versus Stormers.

Rainbow Cup SA (África do Sul)

Sharks 34 x 26 Lions

Stormers 16 x 20 Bulls

Clube País Cidade Jogos Pontos Sharks África do Sul Durban 2 10 Bulls África do Sul Pretória 2 8 Stormers África do Sul Cidade do Cabo 2 2 Lions África do Sul Joanesburgo 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;