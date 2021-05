Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Foi uma vitória suada, mas finalmente os uruguaios do Peñarol conseguiram vencer os chilenos do Selknam. Neste sábado, em Montevidéu, a SLAR – a liga profissional sul-americana – viveu suas semifinais, com os uruguaios celebrando a classificação à grande final com uma vitória dramática por 17 x 14 sobre o aguerrido time chileno, que se despediu da competição com brio.

O Peñarol abriu o placar aos 8′ com penal chutado por Martin Roger e, aos 15′, ampliou com Conrado Roura interceptando passe chileno para disparar para o try dos anfitriões. 10 x 00 que sugeriam uma vitória tranquila do clube uruguaio. A certeza da vitória foi ainda reforçada com o 17 x 00 após try do centro Tomás Inciarte, aos 31′, recebendo do ponta Nicolás Freitas, que fez linda jogada, chutando, apanhando a bola e servindo-a ao companheiro. O Selknam flertou com o try no fim, mas foi zerado ao intervalo.

- Continua depois da publicidade -

Tudo mudou no segundo tempo. O Peñarol desperdiçou penal logo após o retorno e o Selknam fez um jogo impecável no contato, negando espaços aos uruguaios e acumulando posse de bola.

Aos 52′, Dittus rompeu para o try chileno e, aos 66′, o jogo pegou fogo de vez, com Portillo cravando o segundo try do Selknam. Ambos em ação de fases dos forwards chilenos, que provaram seu valor na partida, garantindo maior volume de jogo. O fim foi dramático, após Favaro receber cartão vermelho e deixar o Peñarol com 14 em campo. Os visitantes pressionaram, mas pararam na defesa dos Carboneros, que se seguraram nos minutos derradeiros para garantirem o triunfo por 17 x 14.

O Peñarol quebrou o tabu (de dois jogos em casa e duas derrotas contra o Selknam desde 2020) e fará a grande final em casa.

17 14

🇺🇾Peñarol 17 x 14 Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 | Assistentes: Damian Schneider🇦🇷 e Esteban Filipanics🇦🇷 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Peñarol

Tries: Roura e Inciarte

Conversões: Roger (2)

Penais: Roger (1)

15 José María Iruleguy🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Nicolás Freitas🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Ignacio Peculo🇺🇾, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Alejandro Nieto🇺🇾, 20 Eric Dosantos🇺🇾, 21 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 22 Felipe Arcos Pérez🇺🇾, 23 Juan Manuel Alonso🇺🇾;

Selknam

Tries: Dittus e Portillo

Conversões: Ledesma (2)

15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Julio Blanc🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Matías Garafulic🇨🇱, 11 Nicolás Garafulic🇨🇱, 10 Santiago Videla🇨🇱, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Alfonso Escobar🇨🇱, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Martín Sigren🇨🇱, 5 Clemente Saavedra🇨🇱, 4 Santiago Portillo🇦🇷, 3 Matías Dittus🇨🇱, 2 Augusto Böhme🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Tomás Dussaillant🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Salvador Lues🇨🇱, 19 Tomás Orchard🇨🇱, 20 Bautista Stávile🇦🇷, 21 Lukas Carvallo🇨🇱, 22 José Larenas🇨🇱, 23 Raimundo Martínez🇨🇱;