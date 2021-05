Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Deu a lógica: os Jaguares estão na final da SLAR, a liga profissional sul-americana. O time argentino derrotou o Olimpia por 29 x 17, em partida que teve o clube paraguaio dando muito trabalho e fazendo o melhor jogo de qualquer equipe contra o colosso argentino. A grande final da SLAR será no dia 15 entre os Jaguares e os uruguaios do Peñarol.



O Olimpia começou a partida com 14 argentinos entre os 15 titulares e o elenco se provou forte o bastante para fazer frente aos preferidos do alto rendimento argentino. O jogo começou com o Olimpia abrindo o placar com penal certeiro de Ledesma. Os Jaguares só conseguiram o primeiro try aos 18′ com maul finalizado por Minervino, mas o restante da primeira etapa foi uma aula de defesa do Olimpia, que soube encarar os Jaguares com a estratégia correta. Os paraguaios retiraram a velocidade do jogo e privaram o poderoso time argentinos dos espaço, levando o duelo ao intervalo em Jaguares 7 x 3, somente.

Os argentinos garantiram a vitória com um início de segundo tempo avassalador. Aproveitando penal do clube paraguaio, os Jaguares apostaram de novo na arma do maul e foram recompensados com Bavaro marcando o segundo try.

O Olimpia sentiu o golpe e viu os Jaguares marcarem o terceiro aos 46′, em grande jogada do abertura Albornoz. O mesmo Albornoz ainda ampliou o marcador aos 55′ com novo penal para o time laranja, mas os alvinegros voltaram a segurar o jogo, reduzindo a vantagem e encarando em igualdade os Jaguares no contato.

A recompensada para o Olimpia veio aos 63′ na base do pick and go, com Jerónimo Gómez Vara rompendo para o try dos Leões. Entretanto, quando a esperança parecia do lado paraguaio, os argentinos liquidaram com o duelo marcando o quarto try, novamente com Bavaro.

Ainda houve tempo para mais um merecido try do Olimpia, com Repetto, de novo na base do pick and go, premiando o valoroso desempenho dos avançados alvinegros. O placar final em Montevidéu foi de Jaguares 29 x 17 Olimpia. Como esperado, o esquadrão laranja está na grande final, mas os Leões rugiram na capital uruguaia.

29 17

🇦🇷Jaguares XV 29 x 17 Olimpia🇵🇾, em Montevidéu🇺🇾



Árbitro: Francisco González🇺🇾 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Cauã Ricardo🇧🇷 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Jaguares XV

Tries: Bavaro (2), Minervino e Albornoz

Conversões: Albornoz (3)

Penais: Albornoz (1)

15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Tomás Cubelli🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Juan Pablo Castro🇦🇷, 11 Martín Cancelliere🇦🇷, 10 Tomás Albornoz🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Francisco Gorrissen🇦🇷, 7 Juan Martín González🇦🇷, 6 Lautaro Bavaro🇦🇷, 5 Franco Molina🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Martín Vaca🇦🇷, 1 Francisco Minervino🇦🇷;

Suplentes: 16 Ignacio Ruiz🇦🇷, 17 Federico Wegrzyn🇦🇷, 18 Joel Sclavi🇦🇷, 19 Pedro Rubiolo🇦🇷, 20 Tomás Bernasconi🇦🇷, 21 Rafael Iriarte🇦🇷, 22 Martín Elías🇦🇷, 23 Jerónimo Prisciantelli🇦🇷;

Olimpia

Tries: J Gómez Vara e Repetto

Conversões: Ledesma (2)

Penais: Ledesma (1)

15 Martin Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Francisco Diez🇦🇷, 12 Sebastián Urbieta🇵🇾, 11 Tomás Acosta🇦🇷, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 8 Ignacio Gandini🇦🇷, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Axel Zapata🇦🇷 (c), 1 Rodrigo Martínez🇦🇷;

Suplentes: 16 Mariana Muntaner🇦🇷, 17 Nicolás Revol🇦🇷, 18 Luiz Enrique Quinteros🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Marcos Riquelme🇵🇾, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Matías Gómez Vara🇦🇷, 23 Renato Cardona🇵🇾;