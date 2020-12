Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Tradicionalmente, em todo fim de ano o Portal do Rugby publica a lista de campeões da temporada do rugby brasileiro, contando apenas os torneios oficiais das federações espalhadas pelo país. Porém, em 2020 nossa lista não será nada longa, afinal, apenas um evento foi possível de ser realizado neste ano: o Super Sevens Masculino e Juvenil, que rolou em fevereiro. O evento, na verdade, havia sido adiado de 2019, valendo, portanto, como 2019-20.

A festa foi toda do Vale do Paraíba, com as seleções de São Paulo Vale vencendo as categorias M19 e M17 masculinas e M19 feminina. Para completar, o Jacareí ergueu a taça de campeão brasileiro adulto masculino de sevens, pela terceira temporada seguida.

Super Sevens Masculino Adulto – Jacareí (SP)

Super Sevens Feminino M19 – SP Vale

Super Sevens Masculino M19 – SP Vale

Super Sevens Masculino M17 – SP Vale





Relembre os placares:

Tabela de jogos – Masculino Adulto

Dia Hora Equipe vs Equipe Grupo/Fase 15/02/2020 10:00 Jacareí 07 X 14 Farrapos Grupo A 15/02/2020 10:20 São José 12 X 05 SPAC Grupo A 15/02/2020 11:00 Desterro 42 X 07 Engenharia Mackenzie Grupo B 15/02/2020 11:20 Pasteur 21 X 00 Poli Grupo B 15/02/2020 13:20 Jacareí 26 X 00 SPAC Grupo A 15/02/2020 13:40 São José 14 X 19 Farrapos Grupo A 15/02/2020 14:00 Desterro 19 X 07 Poli Grupo B 15/02/2020 14:20 Pasteur 33 X 00 Engenharia Mackenzie Grupo B 15/02/2020 15:40 Jacareí 21 X 07 São José Grupo A 15/02/2020 16:00 SPAC 07 X 36 Farrapos Grupo A 15/02/2020 16:20 Desterro 00 X 27 Pasteur Grupo B 15/02/2020 16:40 Poli 33 X 31 Engenharia Mackenzie Grupo B 16/02/2020 10:00 São José 21 X 14 Engenharia Mackenzie Semifinal pelo 5º lugar 16/02/2020 10:20 Poli 07 X 29 SPAC Semifinal pelo 5º lugar 16/02/2020 10:40 Farrapos 33 X 07 Desterro Semifinal pelo 1º lugar 16/02/2020 11:00 Pasteur 07 X 19 Jacareí Semifinal pelo 1º lugar 16/02/2020 12:20 Engenharia Mackenzie 21 X 07 Poli Decisão de 7º ouro 16/02/2020 12:40 São José 07 X 00 SPAC Decisão de 5º lugar 16/02/2020 13:20 Desterro 19 X 17 Pasteur Decisão de 3º lugar 16/02/2020 13:40 Farrapos 07 X 12 Jacareí FINAL

Tabela de jogos – Juvenis

Dia Hora Campo Equipe vs Equipe Categoria 15/02/2020 09:00 Campo 1 SP 00 X 33 PR Masculino M19 15/02/2020 09:00 Campo 2 SP 19 X 00 PR Masculino M17 15/02/2020 09:20 Campo 1 SP Vale 28 X 14 SC Masculino M19 15/02/2020 09:20 Campo 2 SP Capital 47 X 00 RJ Masculino M17 15/02/2020 09:40 Campo 1 SP Capital 28 X 14 RJ Masculino M19 15/02/2020 09:40 Campo 2 RS 00 X 19 SP Vale Masculino M17 15/02/2020 10:00 Campo 2 SP 00 X 47 RJ Feminino M19 15/02/2020 10:20 Campo 2 SP Capital 07 X 10 SP Vale Feminino M19 15/02/2020 10:40 Campo 1 RS 24 X 29 PR Masculino M19 15/02/2020 10:40 Campo 2 RS 00 X 14 SP Capital Feminino M17 15/02/2020 11:00 Campo 2 SP 00 X 24 PR Feminino M17 15/02/2020 11:20 Campo 2 SP Vale 17 X 00 RJ Feminino M17 15/02/2020 11:40 Campo 1 SP 00 X 36 SP Capital Masculino M19 15/02/2020 11:40 Campo 2 RS 00 X 27 RJ Feminino M19 15/02/2020 12:00 Campo 1 RJ 12 X 28 SC Masculino M19 15/02/2020 12:00 Campo 2 SP Capital 45 X 00 SP Feminino M19 15/02/2020 12:00 Campo 1 RS 00 X 48 SP Vale Masculino M19 15/02/2020 12:20 Campo 2 RS 24 X 05 PR Masculino M17 15/02/2020 12:40 Campo 2 SP Vale 49 X 00 RJ Masculino M17 15/02/2020 13:00 Campo 2 SP Capital 05 X 00 SP Masculino M17 15/02/2020 13:20 Campo 2 RS 05 X 22 PR Feminino M17 15/02/2020 13:40 Campo 2 SP Capital 47 X 00 RJ Feminino M17 15/02/2020 14:00 Campo 2 SP Vale 00 X 12 SP Feminino M17 15/02/2020 14:20 Campo 2 RS 00 X 27 SP Vale Feminino M19 15/02/2020 14:40 Campo 1 SP 07 X 21 SC Masculino M19 15/02/2020 14:40 Campo 2 RS 12 X 00 RJ Masculino M17 15/02/2020 15:00 Campo 1 SP Vale 21 X 07 PR Masculino M19 15/02/2020 15:00 Campo 2 SP Vale 41 X 17 SP Masculino M17 15/02/2020 15:20 Campo 1 RS 38 X 07 SP Capital Masculino M19 15/02/2020 15:20 Campo 2 SP Capital 17 X 00 PR Masculino M17 15/02/2020* 15:40 Campo 2 RS 27 X 05 RJ Feminino M17 15/02/2020* 16:00 Campo 2 SP Capital 07 X 33 SP Feminino M17 15/02/2020* 16:20 Campo 2 SP Vale 00 X 24 PR Feminino M17 15/02/2020* 16:40 Campo 2 RS 19 X 00 SP Feminino M19 15/02/2020* 17:00 Campo 1 RJ 21 X 00 SP Masculino M19 15/02/2020 17:00 Campo 2 SP Capital 19 X 10 RJ Feminino M19 16/02/2020 09:00 Campo 1 RS 05 X 12 SC Masculino M19 16/02/2020 09:00 Campo 2 RS 12 X 00 SP Vale Feminino M17 16/02/2020 09:20 Campo 1 SP Vale 27 X 12 RJ Masculino M19 16/02/2020 09:20 Campo 2 SP Capital 00 X 26 PR Feminino M17 16/02/2020 09:40 Campo 1 SP Capital 19 X 00 PR Masculino M19 16/02/2020 09:40 Campo 2 SP 39 X 00 RJ Feminino M17 16/02/2020 10:00 Campo 2 SP Vale 42 X 00 SP Feminino M19 16/02/2020 10:20 Campo 2 RS 00 X 31 SP Capital Masculino M17 16/02/2020 10:40 Campo 2 SP Vale 12 X 00 PR Masculino M17 16/02/2020 11:00 Campo 2 SP 17 X 00 RJ Masculino M17 16/02/2020 11:20 Campo 1 SP Vale 33 X 12 SP Masculino M19 16/02/2020 11:20 Campo 2 RS 00 X 23 SP Capital Feminino M19 16/02/2020 11:40 Campo 1 PR 00 X 21 SC Masculino M19 16/02/2020 11:40 Campo 2 SP Vale 14 X 07 RJ Feminino M19 16/02/2020 12:00 Campo 1 RS 15 X 12 RJ Masculino M19 16/02/2020 12:00 Campo 2 RS 05 X 10 SP Feminino M17 16/02/2020 12:20 Campo 2 RJ 10 X 17 PR Feminino M17 16/02/2020 12:40 Campo 2 SP Capital 00 X 10 SP Vale Feminino M17 16/02/2020 13:00 Campo 1 SC 07 X 24 SP Capital Masculino M19 16/02/2020 13:00 Campo 2 RS 05 X 00 SP Masculino M17 16/02/2020 13:20 Campo 1 RJ 10 X 17 PR Masculino M17 16/02/2020 13:40 Campo 2 SP Vale 19 X 00 SP Capital Masculino M17 16/02/2020 14:00 Campo 1 RJ 12 X 10 PR Masculino M19 16/02/2020 14:00 Campo 2 RJ 27 X 00 RS Feminino M19 (3º lugar) 16/02/2020 14:20 Campo 1 RS 05 X 21 SP Masculino M19 16/02/2020 14:20 Campo 2 SP Capital 17 X 10 SP Vale Feminino M19 (Final) 16/02/2020 14:40 Campo 1 SP Vale 22 X 12 SP Capital Masculino M19

