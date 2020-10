Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Neozelandês Feminino – a Farah Palmer Cup – teve ação das suas semifinais nesse fim de semana.

No primeiro jogo, o invicto Canterbury manteve sua forma impecável e venceu Auckland por 36 x 21. Conduzido por Kendra Cocksedge, Canterbury se impôs com 6 tries, incluindo hat-trick de Liv McGoverne. Auckland chegou a reagir, com Theresa Fitzpatrick fazendo o primeiro de três tries, mas as rubronegras prevaleceram.



O oponente de Canterbury na final será Waikato, que despachou Manawatu por 31 x 14. A melhor do mundo do sevens Stacey Fluhler foi decisiva marcando 2 tries para Waikato, ao passo que Manawatu, da capitã Selica Winiata, teve pouca margem para uma virada.





Farah Palmer Cup – Campeonato Neozelandês Feminino

Semifinais

Canterbury 36 x 21 Auckland

Waikato 31 x 14 Manawatu

FINAL

Dia 31/10 – Canterbury x Waikato, em Christchurch