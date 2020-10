Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 – a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália – teve sua segunda rodada neste fim de semana e quatro times chegaram às suas segundas vitórias: Cardiff Blues, de Gales, e os irlandeses Leinster, Ulster e Munster.

O Cardiff Blues é a sensação do início da competição após conquistar contundente vitória sobre os irlandeses do Connacht por 29 x 07, com Hallam Amos sendo destaque marcando 2 tries.



O Leinster segue invicto na liga desde o ano passado e manteve sua escrita vencendo na Itália o Benetton em jogo animado por 37 x 25, com 3 tries para cada lado. Sexton não esteve em campo, mas nomes fortes do Leinster jogaram e os italianos mostraram poderio, tendo mais defensores batidos (18 x 11) e flertando com a vitória aos 73′ quando Lucchesi marcou try que dava esperança aos verdes. Porém, aos 77′, James Ryan marcou o try da vitória irlandesa.



O Ulster, por sua vez, venceu fora de casa o Ospreys, que havia estreado bem. 24 x 12, com três tries sem resposta. Stockdale, Coetzee e Cooney cruzaram o in-goal para um sólido Ulster.



Já o Munster se impôs sobre os escoceses do Edinburgh por 25 x 23, em jogo emocionante até o fim. Bennett e Nel fizeram os tries do Edinburgh no primeiro tempo e o Munster só se manteve no páreo até o fim porque os escoceses cederam muitos penais para Healy chutar. Aos 76′, veio o golpe fatal, com CJ Stander cruzando o in-goal para o try da virada irlandesa.



O fim de semana não foi de todo ruim para a Escócia, pois o Glasgow Warriors derrotou os galeses do Scarlets por convincentes 20 x 07, com Kebble e Wilson marcando os tries dos donos da casa, que tiveram Adam Hastings em boa forma.



Porém, além dos Blues, outro time galês obteve vitória no fim de semana: o Dragons, que fez 26 x 18 sobre os italianos do Zebre, em jogo de 4 tries a 2 para o time de Newport, com destaque para o veterano Jamie Roberts marcando seu try.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Dragons 26 x 18 Zebre

Ospreys 12 x 24 Ulster

Benetton 25 x 37 Leinster

Munster 25 x 23 Edinburgh

Cardiff Blues 29 x 07 Connacht

Glasgow Warriors 20 x 07 Scarlets

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 2 10 Ulster Irlanda Belfast 2 9 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 2 5 Dragons Gales Newport 2 5 Ospreys Gales Swansea 2 4 Zebre Itália Parma 2 0 Conferência B Cardiff Blues Gales Cardiff 2 9 Munster Irlanda Limerick/Cork 2 8 Connacht Irlanda Galway 2 4 Scarlets Gales Llanelli 2 1 Edinburgh Escócia Edimburgo 2 1 Benetton Treviso Itália Treviso 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada conferência = classificados às Semifinais;

- 2ºs e 3º colocados de cada conferência = classificação às Repescagens para as Semifinais;

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);