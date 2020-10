Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O melhor do XV feminino mundial está em plena ação na Nova Zelândia e na Inglaterra, donas das melhores competições do mundo.

Na Nova Zelândia, a Farah Palmer Cup teve novamente a brasileira Larissa Lima brilhando ao fazer um dos tries da vitória crucial do Counties Manukau por 17 x 10 sobre o Bay of Plenty. O jogo era determinante para os dois times seguirem na perseguição do Auckland, vice líder do Grupo Norte, que folgou na rodada. Apesar da vitória, o Counties Manukau reduziu para 5 pontos sua distância para Auckland, por não ter conquistado o bônus. Resta apenas uma rodada e apenas os dois primeiros de cada grupo irão às semifinais.



Waikato segue na liderança do Grupo Norte após derrotar North Harbour, ao passo que Northland venceu Taranaki e está empatado em pontos com Counties Manukau, mas com saldo melhor. O Grupo Sul não contou com jogos nesta semana.

Na rodada final, Counties Manukau terá jogo de vida ou morte contra o fraco Taranaki, ao passo que Auckland faz o clássico com Waikato e Northland visita Bay of Plenty.





Começou o Premier 15s, o Campeonato Inglês! E com regras adaptadas



A outra grande competição de XV feminino no mundo é o Premier 15s, que reúne os 10 melhores clubes ingleses. O atual campeão, o Saracens, largou com tudo vencendo o Worcester Warriors, ao passo que o poderoso Harlequins conseguiu a maior vitória, atropelando por 103 x 00 o Durham Sharks.

Os outros destaques foram os debuts de Exeter Chiefs e Sale Sharks na competição, com derrotas para os dois lados, contra, respectivamente, Gloucester e Loughborough. Wasps e Bristol completam a competição, mas não jogaram na primeira rodada por conta de casos de COVID-19.

Os jogos tiveram regras adaptadas para reduzir o contato e diminuir riscos de contágio. As regras especiais foram justificadas por se tratar de uma competição que tem atletas amadoras e testes não serão feitos com a frequência da Premiership masculina. Entre as regras adaptas estão:

Jogos de 2 tempos de 35 minutos;

Free kicks serão usados no lugar dos scrums em caso de forward pass (para reduzir o número de scrums);

Não há opção de pedir scrum em caso de penal;





Caslick contra Green e Pelite na Austrália

Já no Rugby League, o rugby de 13 jogadoras, a NRLW australiana teve o duelo entre craques campeões olímpicas, com o Sydney Roosters, de Charlotte Caslick, vencendo o New Zealand Warriors, de Pelite e Elia Green: 22 x 12. Já o Brisbane Broncos venceu as Dragons e, com isso, Roosters e Broncos já estão garantidas na grande final (que será no dia 25 de outubro).





Farah Palmer Cup – Campeonato Neozelandês Feminino

Counties Manukau 17 x 10 Bay of Plenty

North Harbour 00 x 62 Waikato

Northland 77 x 03 Taranaki

Equipes (Províncias) Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Grupo Norte Waikato - Hamilton 5 23 Auckland Storm Auckland 5 21 Northland Kauri Whangarei 5 16 Counties Manukau Heat Pukekohe 5 16 Bay of Plenty Volcanix Rotorua e Tauranga 5 12 Taranaki Whio New Plymouth 5 5 North Harbour Hibiscus Auckland (Norte) 6 2 Grupo Sul Canterbury - Christchurch 4 20 Manawatu Cyclones Palmerston North 4 15 Wellington Pride Wellington 4 12 Otago Spirit Dunedin 4 10 Tasman Mako Nelson e Blenheim 4 5 Hawke's Bay Tui Napier 4 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 2 primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais;

Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Saracens 34 x 25 Worcester Warriors

Gloucester-Hartpury 34 x 14 Exeter Chiefs

Sale Sharks 07 x 29 Loughborough Lightning

Harlequins Women 103 x 00 DMP Durham Sharks

NRLW – Campeonato Australiano/Neozelandês de Rugby League Feminino

New Zealand Warriors 12 x 22 Sydney Roosters

St. George Illawarra Dragons 04 x 18 Brisbane Broncos