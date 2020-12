Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – O Uruguai viveu as semifinais de seu campeonato nacional nesse último fim de semana, com dois gigantes de Montevidéu chegando à final: Carrasco Polo (maior campeão do país, mas que não vence o campeonato desde 2014) e Old Christians (atual campeão, tendo erguido a taça quatro vezes nos últimos cinco anos).



O Carrasco Polo superou o Trébol de Paysandu por 25 x 10 numa das semifinais, sendo superior ao longo de todo o jogo, ao passo que o Old Christians venceu o arquirrival Old Boys por 19 x 17.



A final será no dia 12 de dezembro.

Campeonato Uruguaio – Semifinais

Trébol 10 x 25 Carrasco Polo

Old Christians 19 x 17 Old Boys

Lista de campeões uruguaios

Clube Títulos Anos Carrasco Polo 27 1952, 1961, 1966, 1981, 1983, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2014 Old Christians 20 1968, 1970, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2007, 2015, 2016, 2017 e 2019 Old Boys 14 1950, 1952, 1956, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1975, 2010 e 2013 La Cachila* 5 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975 Trouville 3 1951, 1953 e 1956 Montevideo Cricket 3 1954, 1956 e 1958 Colonia Rowing* 2 1955 e 1958 Trébol Paysandu 1 2018 Los Cuervos 1 1960

*Extintos