Tempo de leitura: 1 minuto

O Band Saracens apresenta seu novo diretor esportivo para o próximo ano. Thiago Lima, o Feio, foi atleta do clube entre 1998 e 2009. Em 2016 ele retornou ao clube como voluntário, exercendo vários papéis importantes. Agora na gestão criada esse ano ele foi convidado para cuidar do desenvolvimento esportivo do Band.

“Para 2021 os planos do Band Saracens estão sendo desenvolvidos de forma a termos um clube mais estruturado e competitivo como um todo. A categoria feminina continua com sua estrutura de treinos que fizeram delas campeãs na temporada 2019, agora na casa nova. O foco esse ano será a retomada da categoria masculina, através de uma campanha massiva nas redes sociais e dentro do clube para trazer novos atletas e atrair ex-atletas do passado do clube. As categorias de base também serão um foco da diretoria esportiva, especialmente para garantir a continuidade das categorias adultas.”

A campanha #VoltaProBand vai ser veiculada em nossas redes sociais para atrair atletas de todas as fases do clube; seja para termos mais jogadores ou para garantir a viabilização dos projetos com a ajuda financeira de potenciais apoiadores.