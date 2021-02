Tempo de leitura: 2 minutos

Durante o mês de fevereiro a equipe de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Rugby fez visitas aos treinos do Alto Rendimento da CBRu, em São Paulo. A ideia é entender o funcionamento e a rotina de trabalhos do setor para futuramente promover encontros e transmitir conhecimentos aos Head Coaches dos times participantes do Campeonato Nacional de Seleções Regionais. Como anunciado em janeiro pela CEO da CBRu, Mariana Miné, a entidade conseguiu finalizar a captação de recursos para a realização desse torneio juvenil, mas que ainda não há previsão de início em razão da pandemia.

Esse encontro preliminar entre Desenvolvimento e Alto Rendimento é uma iniciativa do Núcleo do Jogo da CBRu e pretende oferecer caminhos para seguir com a preparação dos profissionais envolvidos nas equipes das seleções regionais do torneio. A intenção é municiar os participantes com conhecimentos sobre a rotina competitiva da Seleção Brasileira e dar a eles as ferramentas para o fortalecimento dos times do campeonato juvenil de seleções regionais.

Esses trabalhos já haviam sido iniciados em 2020 com reuniões envolvendo as federações. Ainda em 2020, os indicados por essas federações para exercerem o papel de Head Coach das equipes, participaram de encontros com a missão de se capacitarem e selecionarem outros profissionais para formarem as comissões técnicas de cada selecionado regional.

- Continua depois da publicidade -

Em 2021, esse acompanhamento seguirá da mesma forma. Entre o fim de fevereiro e início de março, o Núcleo do Jogo dará sequência aos encontros dos Head Coaches e dos Managers promovendo mentorias, que terão papel fundamental na capacitação dos representantes e na continuidade em auxiliá-los na construção das estruturas das seleções regionais.

Uma parte dessa capacitação, será encaminhada com futuras visitas dos envolvidos nas equipes ao Sistema de Alto Rendimento da CBRu. O intercâmbio esportivo será realizado com mais intensidade até março, quando as equipes da CBRu entrarão em período de treinamentos para competições de 2021, mas também acontecerá durante os próximos meses.

Poderão participar das visitas, pessoas convidadas, que estão em processo de capacitação para as competições nacionais de seleções e em formação continuada pelo desenvolvimento. Hoje, esses convidados são: treinadores das seleções regionais, treinadores participantes da Escola de Treinadores, e treinadores dos clubes formadores. Para mais informações, entre em contato com sua federação.

Texto: CBRu Comunicação