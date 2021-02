Tempo de leitura: 6 minutos

Nessa sexta, será dado o pontapé inicial para o Super Rugby Aotearoa, o campeonato da Nova Zelândia, certamente um dos mais excitantes do mundo. Cinco equipes, recheadas de All Blacks, entrarão em campo pelo título da segunda edição da competição que foi sucesso em 2020.

Quais os favoritos?

Alguns jogadores importantes deixaram a Nova Zelândia nesta temporada para irem ao exterior. Os Chiefs perderam Aaron Cruden, Beauden Barrett saiu dos Blues, TJ Perenara deixou os Hurricanes, assim como Ben Lam. Porém, muitos nomes promissores foram promovidos da Mitre10 Cup (o Campeonato Neozelandês provincial) para o Super Rugby Aotearoa e isso significa que estrelas novas brilharão no céu kiwi.

Campeão por quatro anos seguidos sob comando do brilhante técnico Scott Robertson, o Crusaders continua sendo o favorito ao título, sobretudo por ter sido pouco alterado com relação a 2020. Ou seja, a pergunta na Nova Zelândia segue a mesma: quem poderá parar o Crusaders?

O primeiro nome que aparece é o Blues que, mesmo sem Beauden Barrett, segue como o maior concorrente ao título, graças a um elenco que mescla bons veteranos com jovens estrelas ascendentes. Porém, a ausência de Beauden Barrett coloca um ponto de interrogação sobre o time de Auckland.

Correm por fora Hurricanes (que sofreu perdas sensíveis para a temporada) e o Highlanders, que tem elenco competente, mas estreia treinador novo (Tony Brown, ídolo histórico da equipe como jogador, que substitui o dispensado Aaron Mauger). Por fim, o Chiefs (do capitão dos All Blacks, Sam Cane), não tem mais o treinador Warren Gatland e teme ser novamente o pior do Super Rugby Aotearoa.

Formato

5 times se enfrentam em turno e returno, totalizando 8 jogos por time ao longo de 10 fins de semana, entre 26 de fevereiro e 1º de maio;

1ºe 2º colocados a final no dia 08 de maio;

1ª rodada

Dia 26/02: Highlanders x Crusaders, em Dunedin

Dia 27/02: Hurricanes x Blues, em Wellington

Super Rugby Trans-Tasman

Ao final do Super Rugby Aotearoa, os 5 times neozelandeses se somarão aos 5 times australianos do Super Rugby AU no novo Super Rugby Trans-Tasman, com início marcado para o dia 14 de maio. Serão 5 rodadas (todos os times se enfrentam uma vez), com os 2 primeiros colocados fazendo a final no dia 19 de junho.

Times

Blues

Cidade principal: Auckland

2020: Vice campeão

Treinador: Leon MacDonald

Principais nomes: James Lay (Samoa), Ray Niuia (Samoa), Alex Hodgman, Nepo Laulala, Karl Tu’inukuafe, Ofa Tu’ungafasi, Patrick Tuipulotu, Sam Derry, Dillon Hunt, Dalton Papali, Hoskins Sotutu, Akira Ioane, Finlay Christie, Otere Black, Stephen Perofeta, Bryce Heem, Rieko Ioane, Caleb Clarke, Mark Telea, AJ Lam;

Chiefs

Cidade principal: Hamilton

2020: 5º colocado

Treinador: Clayton McMillan

Principais nomes: Atu Moli, Angus Ta’avao, Nathan Harris, Tupou Vaa’i, Lachlan Boshier, Kaylum Boshier, Sam Cane, Luke Jacobson, Te Toiroa Tahuriorangi, Brad Weber, Bryn Gatland, Anton Lienert-Brown, Shaun Stevenson, Sean Wainui, Jonah Lowe, Damian McKenzie;

Crusaders

Cidade principal: Christchurch

2020: Campeão

Treinador: Scott Robertson

Principais nomes: Michael Alaalatoa (Samoa), George Bower, Joe Moody, Codie Taylor, Scott Barrett, Sam Whitelock, Luke Romano, Mitchell Dunshea, Cullen Grace, Tom Christie, Mitchell Drummond, Bryn Hall, Richie Mo’unga, Rene Ranger, Braydon Ennor, Chay Fihaki, Jack Goodhue, George Bridge, Will Jordan, Sevu Reece, David Havili;

Highlanders

Cidade principal: Dunedin

2020: 3º colocado

Treinador: Tony Brown

Principais nomes: Jermaine Ainsley (Austrália), Daniel Lienert-Brown, Liam Coltman, Ash Dixon, Pari Pari Parkinson, Shannon Frizell, Liam Squire, Kazuki Himeno (Japão), Marino Mikaele-Tu’u, Aaron Smith, Mitchell Hunt, Josh Ioane, Thomas Umaga-Jensen, Solomon Alaimalo, Jona Nareki, Nehe Milner-Skudder;

Hurricanes

Cidade principal: Wellington

2020: 4º colocado

Treinador: Jason Holland

Principais nomes: Tyrel Lomax, Asafo Aumua, Dane Coles, Scott Scrafton, Kane Le’aupepe (Samoa), Vaea Fifita, Ardie Savea, Du’Plessis Kirifi, Simon Hickey, Jackson Garden-Bachop, Vince Aso, Ngani Laumape, Peter Umaga-Jensen, Wes Goosen, Salesi Rayasi, Julian Savea, Lolagi Visinia, Jordie Barrett;



