A novela do futuro do confronto entre Springboks (África do Sul) e British and Irish Lions (seleção de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda) parece próxima de um desfecho. O evento deveria ocorrer em julho na África do Sul, mas a pandemia no país africano tornou inviável a garantia da segurança do evento. Ao todo, são 3 jogos entre Lions e Springboks, além de partidas de preparação. Com isso, rumores surgiram com relação ao local para as partidas serem realizadas.

Nesta semana, foi confirmado que a direção dos Lions solicitou ao governo britânico que permita que a série de partidas contra os sul-africanos ocorra no Reino Unido. Caso se confirme, seria a primeira vez que os Lions jogariam uma série em casa. Criada em 1888, a equipe dos Lions sempre foi formada com o intuito de viajar a um dos grandes países do Hemisfério Sul (Austrália, Nova Zelândia ou África do Sul) e até hoje apenas 5 amistosos em solo britânico, a última em 2005 contra a Argentina. A África do Sul nunca enfrentou os Lions em solo britânico.