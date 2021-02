Tempo de leitura: 1 minuto

Nesta segunda-feira, o World Rugby confirmou que a Copa do Mundo de 2023 será a mais longa da história, com as datas da abertura marcada para o dia 8 de setembro e da grande final para o dia 28 de outubro. Ao todo, serão 51 dias de competição, tendo a França como país sede.

Em 2019, a Copa do Mundo começou no dia 20 de setembro e se encerrou no dia 02 de novembro, isto é, contou com 44 dias de disputas.

O motivo da expansão foi aumentar o número de dias de descanso para cada time. Em 2023, o intervalo mínimo entre duas partidas para uma mesma equipe será de 6 dias (ou seja, 5 dias livres entre um jogo e outro). Em 2019, por exemplo, a Rússia chegou a ter apenas 3 dias de descanso entre um jogo e outro.

Para contribuir com o bem estar dos atletas, o World Rugby ainda confirmou que cada seleção poderá inscrever 33 atletas no Mundial – em 2019, foram 31.

A tabela dos jogos será revelada na próxima sexta-feira.

Grupos: