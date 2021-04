Tempo de leitura: 1 minuto

A Confederação Brasileira de Rugby se une à comunidade esportiva de todo o mundo para apoiar a campanha Play True Day 2021 (Dia do Jogo Limpo), comemorada nesta sexta-feira (09.04). A data foi criada pela Agência Mundial Antidopagem (WADA) e conta com o apoio da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), visando conscientizar atletas e profissionais do esporte sobre a importância da saúde e da competição dentro das regras.

O evento é celebrado desde 2014, e alcançou mais de 50 milhões de pessoas nas mídias sociais com participação de personalidades e organizações esportivas no último ano. A CBRu sempre trabalhou reforçando a importância das práticas do jogo limpo, buscando levar informação aos praticantes da modalidade no país.

A WADA disponibilizou aos atletas e demais participantes uma série de molduras virtuais com o tema Play True Day para que a iniciativa seja divulgada nos seus perfis nas mídias, além do uso das hashtags #JogoLimpo, #PlayTrue e #PlayTrueDay.

Texto: Brasil Rugby