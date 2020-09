Tempo de leitura: 1 minuto

Confira comunicado oficial da Confederação Brasileira de Rugby:

O CEO da CBRu, Eric Romano, optou por deixar o cargo nesta terça-feira. Em comunicado ao Conselho de Administração (“CA”) da entidade, o Sr. Romano reconheceu as críticas recebidas, reforçou o fato de serem as posturas relatadas parte de um passado do qual não se orgulha, e deixou o cargo. A CBRu escolheu o Sr. Romano para o cargo a partir de exame de suas credenciais profissionais, em procedimento competitivo igualitário, em que os candidatos foram todos examinados exclusivamente com base em sua capacitação profissional, com suporte externo de uma empresa especializada em processos seletivos para cargos executivos. Orientações e posicionamentos pessoais não foram escrutinados pela CBRu em respeito à privacidade e individualidade de cada um e de todos os candidatos, motivo pelo qual as questões levantadas chegaram ao conhecimento do CA somente na manhã de hoje. Ao tomar conhecimento dos posts do Sr. Romano, a CBRu convocou reunião de seu CA, para exame da questão. Ao passo em que não interfere ou escrutina a vida pessoal de seus integrantes, a CBRu é sempre atenta e ciosa da necessidade de evitar sua vinculação a posturas que de qualquer forma reforcem ou incitem qualquer tipo de preconceito. Não se invade a privacidade, mas não se tolera a postura inadequada aos valores do nosso esporte. A CBRu segue buscando sempre profissionais capacitados, e tendo como parâmetro a igualdade e o respeito.

Conselho de Administração

Confederação Brasileira de Rugby – CBRu