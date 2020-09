Tempo de leitura: 1 minuto

Estão confirmada a tabela da edição 2020 do Rugby Championship, com as sedes de cada partida. Em 2020, All Blacks, Wallabies, Springboks e Pumas vão se enfrentar entre novembro e dezembro e, excepcionalmente, todas as partidas ocorrerão na Austrália.

Dia 07/11 – Argentina x África do Sul, em Brisbane

Dia 07/11 – Austrália x Nova Zelândia, em Brisbane

Dia 14/11 – Nova Zelândia x Argentina, em Sydney (Bankwest Stadium)

Dia 14/11 – Austrália x África do Sul, em Sydney (Bankwest Stadium)

Dia 21/11 – Nova Zelândia x África do Sul, em Sydney (ANZ Stadium)

Dia 21/11 – Austrália x Argentina, em Sydney (ANZ Stadium)

Dia 28/11 – Austrália x Argentina, em Newcastle

Dia 28/11 – África do Sul x Nova Zelândia, em Newcastle

Dia 05/12 – Argentina x Nova Zelândia, em Sydney (Bankwest Stadium)

Dia 05/12 – Austrália x África do Sul, em Sydney (Bankwest Stadium)

Dia 12/12 – África do Sul x Argentina, em Sydney (ANZ Stadium)

Dia 12/12 – Austrália x Nova Zelândia, em Sydney (ANZ Stadium)