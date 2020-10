Tempo de leitura: 8 minutos

A Copa Workout Portal do Rugby chegou à sua grande final! Charrua e Pasteur venceram suas semifinais no masculino, enquanto SPAC e Rio Rugby falaram mais alto nas semifinais do feminino! E agora?

No Stories do Instagram do Portal do Rugby você vota já para qual será o exercício que os times terão na grande final! Clique aqui.

Feminino

Dia Time Placar vs Placar Time Fase/Grupo 15/08/2020 Goianos 2 X 1 Melina Grupo A 15/08/2020 Niterói 1 X 2 Rio Grupo B 15/08/2020 Band Saracens 3 X 0 Leoas Grupo C 15/08/2020 Charrua 3 X 0 Curitiba Grupo D 29/08/2020 Delta 1 X 2 Goianos Grupo A 29/08/2020 Rio 2 X 1 São José Grupo B 29/08/2020 Leoas 0 X 3 SPAC Grupo C 29/08/2020 Charrua 2 X 1 Desterro Grupo D 12/09/2020 Band Saracens 1 X 2 SPAC Grupo C 12/09/2020 Niterói 3 X 0 São José Grupo B 12/09/2020 Curitiba 3 X 0 Desterro Grupo D 12/09/2020 Delta 0 (WO) X 3 Melina Grupo A 12/09/2020 Goianos* 1 X 2 Melina* 03/10/2020 Melina 1 X 2 Rio Semifinal 03/10/2020 SPAC 3 X 0 Charrua Semifinal 17/10/2020 SPAC X Rio FINAL

Masculino

Dia Time Placar vs Placar Time Fase/Grupo 08/08/2020 Joaca 3 X 0 São José Grupo A 08/08/2020 Poli 1 X 2 SPAC Grupo B 08/08/2020 Charrua 3 X 0 Serra Gaúcha Grupo C 08/08/2020 Curitiba 1 X 2 Pé Vermelho Grupo D 22/08/2020 Jacareí 3 X 0 Joaca Grupo A 22/08/2020 Pasteur 2 X 1 SPAC Grupo B 22/08/2020 Desterro 2 X 1 Pé Vermelho Grupo C 22/08/2020 GRUA 3 X 0 Serra Gaúcha Grupo D 05/09/2020 Jacareí 3 X 0 São José Grupo A 05/09/2020 Pasteur 1 X 2 Poli Grupo B 05/09/2020 Curitiba 1 X 2 Desterro Grupo C 05/09/2020 Charrua 3 X 0 GRUA Grupo D 04/10/2020 Jacareí 0 X 3 Pasteur Semifinal 04/10/2020 Desterro 0 X 3 Charrua Semifinal 17/10/2020 Pasteur X Charrua FINAL

Semifinais