Tempo de leitura: 1 minuto

A Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano, ainda terá emoção antes das semifinais. Neste domingo, os Cheetahs, do veterano François Steyn, conquistaram convincente vitória sobre os Sharks e seguiram vivos na luta pelo mata-mato.

Quinto colocado, o Cheetahs conquistou preciosos 37 x 10, com tries de Carl Wegner, Marnus van der Merwe, Rhyno Smith e Boan Venter, que colocaram a equipe de Bloemfontein a apenas 2 pontos da zona de classificação, com 2 rodadas para o fim. A vitória foi crucial para o time laranja, que teve semana difícil fora de campo, com a oficialização de sua exclusão do PRO14 europeu em 2021. O resultado jogou os Sharks para o quarto lugar.

O sábado foi positivo para o Western Province (Stormers), que assumiu a vice liderança ao celebrar vitória sobre o lanterna Griquas por 34 x 17.

O líder é o Bulls, que teve seu jogo contra o terceiro colocado Lions adiado por conta de surto de COVID-19 em seu elenco.

Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Western Province 34 x 17 Griquas

Cheetahs 37 x 10 Sharks

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 10 35 Western Province (Stormers) Cid. do Cabo 10 31 Lions Joanesburgo 10 29 Sharks Durban 10 28 Cheetahs Bloemfontein 10 26 Pumas Nelspruit 10 12 Griquas Kimberley 10 7

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;