ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, a Nova Zelândia viveu clássico da Ilha do Norte, com os Chiefs renascendo e derrotado o vice líder Blues para assumirem a terceira colocação do Super Rugby Aotearoa. O jogo foi decidido apenas nos instantes finais, com os Chiefs conquistando o 15 x 12.

Os Blues foram melhores no primeiro tempo e fizeram o único try da primeira etapa com Akira Ioane rompendo no pick and go, após o avanço de Christie. McKenzie ainda salvou os Chiefs no tackle salvador sobre Telea. 7 x 0 no intervalo, com a última bola quase sendo um try dos Chiefs.

O jogo mudou no segundo tempo. McKenze reduziu com penal logo aos 44′ e, aos 53′, Lienert-Brown apanhou o chute de Trask para o in-goal mas não conseguiu o apoio pro try. A pressão era toda dos Chiefs e, aos 57′, o maul entrou no in-goal para o try de Taukei’aho.

Os Blues reagira com Robinson rompendo tackle e correndo na ponta para um belo try aos 61′. Porém, aos 79′, os Chiefs mantiveram a posse de bola e, após offload de Brown, Jacobson foi detido quase no in-goal. Tahuriorangi abriu bola e Damian McKenzie foi genial rompendo o tackle para o try da vitória. 15 x 12.

No próximo fim de semana, os Blues receberão os Hurricanes, ao passo que os Chiefs terão uma folga.

Chiefs 15 x 12 Blues, em Hamilton

Chiefs

Tries: Taukei’aho e McKenzie

Conversões: McKenzie (1)

Penais: McKenzie (1)

15 Damian McKenzie, 14 Shaun Stevenson, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Quinn Tupaea, 11 Sean Wainui, 10 Kaleb Trask, 9 Brad Weber, 8 Luke Jacobson, 7 Sam Cane, 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Samipeni Finau, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Oliver Norris, 18 Reuben O’Neill, 19 Simon Parker, 20 Pita Gus Sowakula, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Alex Nankivell, 23 Chase Tiatia;

Blues

Tries: Akira Ioane e Robinson

Conversões: Black (1)

15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 Harry Plummer, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie; 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Josh Goodhue, 4 Patrick Tuipulotu ©, 3 Nepo Laulala, 2 Luteru Tolai, 1 Alex Hodgman;

Suplentes: 16 Leni Apisai, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Gerard Cowley-Tuioti, 20 Tom Robinson, 21 Adrian Choat, 22 Jonathan Ruru, 23 TJ Faiane;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 19 Blues Auckland 4 11 Chiefs Hamilton 4 8 Hurricanes Wellington 4 5 Highlanders Dunedin 4 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;