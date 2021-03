Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Neste sábado, em Lisboa, Portugal derrotou a Espanha por expressivos 43 x 28 em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 e pelo Rugby Europe Championship (“Six Nations B”) de 2021. O resultado colocou os Lobos na 3ª colocação da competição, dentro da zona de classificação à Repescagem Mundial. Já a Espanha conheceu sua terceira derrota, vivendo momento de alerta.

A Espanha começou com tudo o jogo, com 2 tries em questão de 15 minutos, com o hooker Marco Pinto Ferrer e com o scrum-half Guillaume Rouet, ambos a partir de mauls. Portugal, no entanto, mostrou uma qualidade com a bola em mãos vistosa e logo deu o troco com tries de Rafael Simões (no pick and go) e Jerónimo Portela (recebendo após linda corrida do fullback Nuno Sousa Guedes). A Espanha ainda fez seu terceiro try antes da pausa com o fullback Charly Malié, indo ao intervalo em vantagem de 21 x 14.

🇵🇹v🇪🇸| It’s been such an intense start by @ferugby as they barge over for another score in Lisbon! (0-14). #REC2021 #PORvESP pic.twitter.com/GYX60Xe46B — Rugby Europe (@rugby_europe) March 27, 2021

🇵🇹v🇪🇸| They’ve been knocking on the door and now they’re over! Portugal hauling themselves back into this one. (7-14)#REC2021 #PORvESP pic.twitter.com/N5DOSsH6Yr — Rugby Europe (@rugby_europe) March 27, 2021

🇵🇹v🇪🇸| Well, well! Just as Spain seemed to be taking control a moment of magic gets the hosts back into things before the break. #REC2021 #PORvESP pic.twitter.com/IMo3BYsVdK — Rugby Europe (@rugby_europe) March 27, 2021



A Espanha, contudo, sucumbiu no segundo tempo, com Portugal crescendo. Rodrigo Marta (apanhando chute cruzado brilhante de Portela) e Raffaelle Storti (com bela assistência do scrum-half Samuel Marques após maul) marcaram 2 tries que viraram o jogo em questão de 13 minutos e os espanhóis só tiveram a lamentar uma sequência de cartão vermelho e cartão amarelo que impediram sua reação. Samuel Marques puniu os Leões com um penal seguido e depois marcou o quinto try luso.

🇵🇹v🇪🇸| Portugal go into the lead for the first time in Lisbon! #REC2021 #PORvESP pic.twitter.com/5c6CyJyv6r — Rugby Europe (@rugby_europe) March 27, 2021

Portugal parecia próximo em boa posição para pleitear o bônus ofensivo, que segue o modelo francês (a equipe precisa vencer por 3 tries a mais que o oponente). No entanto, Ordas marcou o try que deu sobrevida aos Leões aos 71′. No fim, os Lobos fizeram um belo try na ponta com Francisco Fernandes para fecharem o marcador com 43 x 28.

🇵🇹v🇪🇸| Well then… @ferugby go over and then a rare drop goal conversion to give them some hope!#REC2021 #PORvESP pic.twitter.com/f1VxV5TlNu — Rugby Europe (@rugby_europe) March 27, 2021

🇵🇹v🇪🇸| Portugal go over again in the dying embers of this one in Lisbon. #REC2021 #PORvESP pic.twitter.com/9cQLR1sQnB — Rugby Europe (@rugby_europe) March 27, 2021



O “Six Nations B” tem uma pausa agora e os dois time ibéricos só retornam em julho, com a Espanha recebendo a Rússia no dia 4 e com Portugal visitando o vencedor de Bélgica e Países Baixos entre os dias 10 e 11 (a definir).

43 28

Portugal 43 x 28 Espanha, em Lisboa

Árbitro: Ludovic Cayre (França)

Portugal

Tries: Simões, Portela, Marta, Storti, Marques e Fernandes

Conversões: Marques (5)

15 Nuno Sousa Guedes, 14 Raffaele Storti, 13 José Lima, 12 Tomás Appleton (c), 11 Rodrigo Marta, 10 Jerónimo Portela, 9 Samuel Marques, 8 Rafael Simões, 7 Manuel Picão, 6 João Granate, 5 Eric dos Santos, 4 José Madeira, 3 Anthony Alves, 2 Mike Tadjer, 1 Geoffrey Moïse;

Suplentes: 16 Francisco Fernandes , 17 Loic Bournonville , 18 Diogo Ferreira , 19 Duarte Torgal , 20 Francisco Sousa , 21 Théo Entraygues , 22 Jorge Abecassis , 23 Dany Antunes;

Espanha

Tries: Pinto, Rouet, Malié e Ordas

Conversões: Ordas (4)

15 Charly Malié, 14 Brad Linklater, 13 Álvar Gimeno, 12 Bautista Güemes, 11 Fabien Perrin, 10 Manuel Ordas, 9 Guillaume Rouet, 8 Gautier Gibouin, 7 Kalokalo Gavidi, 6 Lucas Guillaume, 5 Manuel Mora, 4 Victor Sánchez, 3 Jon Zabala, 2 Marco Pinto Ferrer, 1 Fernando López (c);

Suplentes: 16 Thierry Feuteu, 17 Vicente del Hoy, 18 Bittor Aboitiz, 19 Aníbal Bonan, 20 Matthew Foulds, 21 Tomás Munilla, 22 Richard Stewart, 23 Jordi Jorba

Seleção Jogos Pontos Geórgia 3 14 Romênia 3 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Bélgica/Países Baixos* 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;