Tempo de leitura: 2 minutos

O uruguaio Pablo Lemoine, treinador da seleção do Chile, anunciou nessa quinta seus 35 convocados para as disputas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O Chile estreia no dia 03 de julho contra a Colômbia e a lista de Lemoine inclui 3 atletas oriundos do rugby europeu, 2 do rugby norte-americano e 30 do rugby chileno.

Os atletas baseados no exterior são o scrum-half Marcelo Torrealba (Austin Gilgronis, da Major League Rugby), o terceira linha Nikola Bursic (do New Orleans Gold, também da Major League Rugby), o centro Iñaki Ayarza (do Angoulême, da Pro D2, a 2ª divisão francesa) e dois atletas que atuam no rugby espanhol, o scrum-half Nicolás Herreros e o segunda linha Augusto Sarmiento (ambos do Aparejadores de Burgos, da primeira divisão espanhola).

Entre os atletas que atuam no rugby chileno, Lemoine chamou 24 jogadores do Selknam (SLAR) e 6 jogadores que não disputaram a SLAR pelo Selknam.

Pilares: Javier Carrasco (Old Reds / Selknam🇨🇱), Matías Dittus (UC / Selknam🇨🇱), Iñaki Gurruchaga (Old Johns / Selknam🇨🇱), Esteban Inostroza (PWCC / Selknam🇨🇱), Salvador Lues (COBS / Selknam🇨🇱);

Hookers: Augusto Böhme (UC / Selknam🇨🇱), Tomás Dussaillant (Old Boys / Selknam🇨🇱), Diego Escobar (COBS🇨🇱), Raimundo Martínez (PWCC / Selknam🇨🇱)

Segundas linhas: Nikola Bursic (New Orleans Gold🇺🇸), Javier Eissmann (UC / Selknam🇨🇱), Santiago Pedrero (COBS / Selknam🇨🇱), Clemente Saavedra (Old Boys / Selknam🇨🇱), Augusto Sarmiento (Aparejadores de Burgos🇪🇸)

Terceiras linhas: Alfonso Escobar (COBS / Selknam🇨🇱), Nicolás Garafulic (COBS / Selknam🇨🇱), Thomas Orchard (Old Lions / Selknam🇨🇱), Agustín Pérez (Sporting🇨🇱), Martín Sigren (Old Boys / Selknam🇨🇱), Ignacio Silva (PWCC / Selknam🇨🇱);

Scrum-halves: Lukas Carvallo (PWCC / Selknam🇨🇱), Nicolás Herreros (Aparejadores de Burgos🇪🇸), Marcelo Torrealba (Austin Gilgronis🇺🇸);

Aberturas: Tomás Alvarado (Old Boys🇨🇱), Francisco Urroz (Old Reds🇨🇱), Santiago Videla (Old Boys / Selknam🇨🇱);

Centros: Clemente Armstrong (DOBS🇨🇱), Iñaki Ayarza (Angoulême🇫🇷), Felipe Berry (Old Boys🇨🇱), José Ignacio Larenas (UC / Selknam🇨🇱), Domingo Saavedra (Old Boys / Selknam🇨🇱);

Pontas/Fullbacks: Rodrigo Gajardo (Sporting🇨🇱), Matías Garafulic (COBS / Selknam🇨🇱), Franco Velarde (Viña / Selknam🇨🇱), Rodrigo Fernández (COBS / Selknam🇨🇱);