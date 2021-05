Tempo de leitura: 1 minuto

Em 2022, a Nova Zelândia será o palco para a Copa do Mundo de rugby XV feminino. A competição deveria ocorrer em 2021, mas foi remarcada por conta da pandemia. Nesta quinta-feira, o World Rugby (a federação internacional) anunciou a tabela oficial de jogos da competição, que terá a rodada de abertura ocorrendo no dia 08 de outubro (dia 07 no Brasil, pelo fuso horário), no estádio de Eden Park, em Auckland, com França e África do Sul dando o pontapé inicial.

A novidade da tabela é que todas as rodadas tiveram seus jogos repartidos em dois dias, o que significa que pela primeira vez o Mundial feminino não terá mais de um jogo no mesmo horário, como ocorria até então. Todas os dias de jogos da primeira fase serão rodadas triplas no mesmo estádio.

Falta serem conhecidos 3 classificados. Um virá da Europa (entre Irlanda, Itália, Escócia e Espanha), outro virá da Ásia (entre Japão, Hong Kong e Cazaquistão) e o último virá se uma repescagem mundial entre o segundo europeu, o segundo asiático, Samoa e o vencedor de Colômbia contra Quênia. Todos os jogos restantes das Eliminatórias deverão rolar até o fim de 2021.

Dia (BR)* Hora (BR) Local vs Fase/Grupo 07/10/22* 22h15 Eden Park, Auckland França X África do Sul Grupo C 08/10/22 00h45 Eden Park, Auckland Inglaterra X Fiji Grupo C 08/10/22 03h15 Eden Park, Auckland Nova Zelândia X Austrália Grupo A 08/10/22* 20h45 Whangarei Estados Unidos X Europa 1 Grupo B 08/10/22* 23h15 Whangarei Canadá X Ásia 1 Grupo B 09/10/22 01h45 Whangarei Gales X Repescagem Grupo A 14/10/22* 23h00 Whangarei Austrália X Repescagem Grupo A 15/10/22 01h30 Whangarei Estados Unidos X Ásia 1 Grupo B 15/10/22 04h00 Whangarei França X Inglaterra Grupo C 15/10/22* 20h45 Waitakere, Auckland Canadá X Europa 1 Grupo B 15/10/22* 23h15 Waitakere, Auckland Nova Zelândia X Gales Grupo A 16/10/22 01h45 Waitakere, Auckland Fiji X África do Sul Grupo C 21/10/22* 22h15 Whangarei Austrália X Gales Grupo A 22/10/22 00h45 Whangarei Nova Zelândia X Repescagem Grupo A 22/10/22 03h15 Whangarei França X Fiji Grupo C 22/10/22* 20h45 Waitakere, Auckland Ásia 1 X Europa 1 Grupo B 22/10/22* 23h15 Waitakere, Auckland Canadá X Estados Unidos Grupo B 23/10/22 01h45 Waitakere, Auckland Inglaterra X África do Sul Grupo C 29/10/22 00h30 Whangarei X Quartas de final 29/10/22 03h30 Whangarei X Quartas de final 29/10/22* 21h30 Waitakere, Auckland X Quartas de final 30/10/22 00h30 Waitakere, Auckland X Quartas de final 05/11/22 00h30 Eden Park, Auckland X Semifinal 05/11/22 03h30 Eden Park, Auckland X Semifinal 12/11/22 00h30 Eden Park, Auckland X Decisão de 3º lugar 12/11/22 03h30 Eden Park, Auckland X FINAL

*Dias e horários pela hora de Brasília