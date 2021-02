Tempo de leitura: 2 minutos

O World Rugby anunciou hoje a tabela de jogos para a Copa do Mundo de 2021, o Mundial de rugby XV feminino, que rola entre setembro e outubro na Nova Zelândia. Muito se especulou nesta semana sobre as chances de adiamento do torneio, por conta de novas restrições de quarentena para viajantes impostas pelo governo neozelandês, mas por enquanto o torneio segue com datas inalteradas.

A Copa do Mundo de 2021 terá 12 participantes, sendo que apenas 9 são conhecidos até o momento, com as outras 3 vagas ainda em disputas pelas Eliminatórias, após adiamentos ocorridos por conta da pandemia.

Serão 3 sedes para a Copa do Mundo, sendo dois estádios em Auckland (o monumental Eden Park, principal estádio do país, que receberá a abertura, as semifinais e a final) e o Waitakere Stadium; e um estádio em Whangarei, a 150 km de Auckland. Com o Eden Park, que tem capacidade para 50 mil torcedores, a Nova Zelândia espera bater o recorde mundial de público para rugby feminino, que hoje é de 17.440 torcedores, para França e Inglaterra, em Grenoble (França), em 2018.

Tabela

*Horários de Brasília

Dia Hora (BR) Local vs Fase/Grupo 18/09/21 20h45 (dia 17) Whangarei Estados Unidos X Europa 1 Grupo B 18/09/21 23h15 (dia 17) Eden Park, Auckland França X África do Sul Grupo C 18/09/21 23h15 (dia 17) Whangarei Canadá X Ásia 1 Grupo B 18/09/21 01h45 Eden Park, Auckland Inglaterra X Fiji Grupo C 18/09/21 01h45 Whangarei Gales X Repescagem Grupo A 18/09/21 04h15 Eden Park, Auckland Nova Zelândia X Austrália Grupo A 23/09/21 20h45 (dia 22) Waitakere, Auckland Canadá X Estados Unidos Grupo B 23/09/21 23h15 (dia 22) Whangarei França X Fiji Grupo C 23/09/21 23h15 (dia 22) Waitakere, Auckland Ásia 1 X Europa 1 Grupo B 23/09/21 01h45 Whangarei Austrália X Repescagem Grupo A 23/09/21 01h45 Waitakere, Auckland Nova Zelândia X Gales Grupo A 23/09/21 04h15 Whangarei Inglaterra X África do Sul Grupo C 28/09/21 19h45 (dia 27) Waitakere, Auckland Canadá X Europa 1 Grupo B 28/09/21 22h15 (dia 27) Whangarei Austrália X Gales Grupo A 28/09/21 22h15 (dia 27) Waitakere, Auckland Estados Unidos X Ásia 1 Grupo B 28/09/21 00h45 Whangarei Nova Zelândia X Repescagem Grupo A 28/09/21 00h45 Waitakere, Auckland Fiji X África do Sul Grupo C 28/09/21 03h15 Whangarei Inglaterra X França Grupo C 03/10/21 21h15 (dia 02) Waitakere, Auckland X Quartas de final 03/10/21 00h15 Waitakere, Auckland X Quartas de final 03/10/21 00h15 Whangarei X Quartas de final 03/10/21 03h15 Whangarei X Quartas de final 09/10/21 00h30 Eden Park, Auckland X Semifinal 09/10/21 03h30 Eden Park, Auckland X Semifinal 16/10/21 00h30 Eden Park, Auckland X 3º lugar 16/10/21 03h30 Eden Park, Auckland X FINAL

Grupos

Seleção Grupo A Nova Zelândia Austrália Gales Repescagem - Grupo B Canadá Estados Unidos Europa 1 Ásia 1 Grupo C Inglaterra França África do Sul Fiji Tabela (clique aqui)

