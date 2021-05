Tempo de leitura: 2 minutos

É nesse domingo. A Inglaterra viverá a grande final de seu campeonato nacional de rugby XV feminina, a Premier 15s, considerada a mais profissional da categoria no mundo. A decisão será entre dois clubes gigantes de Londres, Saracens e Harlequins, no campo neutro de Gloucester, e terá transmissão ao vivo gratuito por premier15s.com.

As Saracens são as grandes favoritas, por terem derrotado justamente as Harlequins nas duas últimas finais da competição, em 2019 e 2018. As Saracens são as maiores campeãs inglesas, com 14 títulos, enquanto as Harlequins venceram a competição apenas uma vez, em 2017, quando o time ainda era conhecido como Aylesford Bulls (a parceria com os Harlequins veio em 2016 e a mudança definitiva de nome apenas em 2017, após a final do campeonato). Isto significa que esta é a quarta temporada seguida dominada pelos dois clubes e, apesar da superioridade das Saracens, o último duelo, em março de 2021, acabou em empate de 17 x 17.



Há grandes craques dos dois lados, famosos pela força no pack. As Harlequins têm nomes poderosos entre as avançadas como Amy Cockayne e Lucy Packer, ao passo que as Saracens têm a mais temível terceira linha da liga, com a excelente Poppy Cleall na terceira linha, além da destacada canadense Sophie de Goede na segunda linha. Olhos ainda para a abertura jovem das Saracens, Zoe Harrison, um dos nomes ascendentes, e para a scrum-half da seleção inglesa Leanne Rilley, das Harlequins, que certamente pode mudar a cara do jogo.

- Continua depois da publicidade -

Dia 30/05 – 12h00 (hora de Brasília) – Saracens x Harlequins, em Gloucester