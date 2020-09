Tempo de leitura: 1 minuto

Estão abertas as inscrições para a Clínica Técnica #5 – Managers das Gurias do Rugby.

O evento ocorrerá na próxima quinta-feira, 1° de Outubro, às 20h com a Juliana Modaneze (Moda), Diretora Esportiva do SP Saracens Bandeirantes, falará sobre o mapa de percurso para as áreas administrativas, desde manager de equipe à organização de campeonatos.

Na última semana, 23 de setembro (quarta-feira), rolou a Roda de Conversa #8 sobre MULHERES QUE INSPIRAM. Paula Ishibashi (Paulinha), ex-atleta da Seleção Brasileira e Treinadora das Juvenis do SPAC, participou falou sobre experiências, alegrias, dificuldades e sua carreira dentro e fora de campo de forma acolhedora com as Gurias.

Formulário de Inscrição Clínica Técnica #5 – Managers:

https://forms.gle/ 1ky6PqiJErXAzn1p8