Cobras e Cafeteros duelarão nessa segunda-feira em jogo decisivo pela SLAR, a liga profissional sul-americana, com transmissão ao vivo da ESPN. O time brasileiro e o time colombiano já não podem mais avançar às semifinais, mas a partida valerá a fuga da “colher de pau”, isto é, da última colocação.

Quem vence no duelo entre 🇧🇷@cobrasbrasilxv🐍 contra 🇨🇴Cafeteros☕️, segunda-feira, 15h? #RugbyNaESPN @ESPNBrasil ao vivo — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 24, 2021

Para a partida, Emiliano Bergamaschi e Fernando Portugal optaram por algumas trocas com relação à derrota por 19 x 15 diante do Olimpia. Na linha, Daniel Sancery foi deslocado para a ponta, deixando Robert de fora e dando espaço para a volta de Giudice como camisa 15. Moisés foi para o banco, dando lugar ao jovem Gabriel Zurka como primeiro centro. O capitão Felipe Sancery e Maranhão seguem em suas posições, ao passo que a dupla de 9 e 10 será mesmo Felipinho e Josh. No pack, a volta de Adrio à terceira linha é novidade, para formar com Buda e Gelado e com Nego começando no banco, enquanto a primeira linha teve mudanças nos dois pilares, com a volta de Caique e Luna. Yan segue como hooker, ao passo que a segunda linha será a mesma do jogo passado, com Bernstein e Paganini.

Os Cafeteros são a única equipe que os Cobras derrotaram até o momento, com um triunfo por 30 x 14 no dia 30 de março. Os Cobras irão ao duelo com o pior ataque da competição, ao passo que os Cafeteros são a pior defesa. O que mais preocupa o time brasileiro ainda é o excesso de penais (em média, os Cobras ainda comentem mais penais por jogo que qualquer time da liga) e a ineficiência em capitalizar entradas nas 22 de ataque em pontos (menos de 18% das entradas nas 22 resultaram em tries). O desempenho nos scrums do time brasileiro é hoje também o pior da liga, mas igualado com os Cafeteros (73%), ao passo que nos laterais os colombianos levam larga vantagem (85%, com os Cafeteros na segunda posição da liga, contra 74% dos Cobras, que estão no quinto lugar no aproveitamento de laterais), apesar a melhora brasileira no último jogo nesse quesito.

O treinador do Cafeteros é ninguém menos que Rodolfo Ambrosio, ex treinador da Seleção Brasileira, que conhece muito bem os Cobras. A linha escolhida por Ambrosio é a mesma que começou jogando na última partida, quando os Cafeteros quase venceram o Peñarol, em derrota por apenas 14 x 13. Gonzalo Garcia, o scrum-half argentino e capitão, e o fullback também argentino Ferrario são os nomes que saltam aos olhos. No pack, houve mais mudanças, com Ceballos e Giraldo, dois duas atletas mais badalados entre os colombianos, estão escalados como titulares e vão impor muita pressão física sobre o time brasileiro. A segunda linha, com o argentino Simes e Giraldo (ex Peñarol), é particularmente forte.

O termo colher de pau não está sendo utilizado pela SLAR, mas é um termo utilizado tradicionalmente no Six Nations, no Super Rugby e na NRL (Rugby League) para designar o último colocado, uma vez que tais competições não têm sistema de rebaixamento.

Quais serão os duelos de semifinais?

Os outros dois jogos da rodada serão importantes para a definição dos confrontos das semifinais, pois envolverão os quatro times já classificados. Os Jaguares são amplos favoritos diante do Olimpia, 4º colocado, que torce para que o Selknam, 3º colocado, seja derrotado pelo Peñarol no outro duelo. Isso permitira que o Olimpia chegasse à rodada final podendo terminar em terceiro lugar e fugir de uma semifinal contra os Jaguares. Para isso, na última rodada, o Olimpia teria que vencer os Cafeteros e torcer para os Cobras vencerem o Selknam.

Para evitar esse drama no fim, o Selknam irá com tudo para cima do Peñarol nessa segunda-feira. Para os chilenos, é essencial terminar em segundo ou terceiro lugar, justamente para encarar o Peñarol e não os Jaguares na semifinal.

Quem vencerá os outros dois jogos de segunda pela #SLAR? 🇺🇾Peñarol vs Selknam🇨🇱 (#WatchESPN 18h) e 🇦🇷Jaguares XV vs Olimpia🇵🇾 (ESPN2 #RugbyNaESPN 21h)? — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 25, 2021



*Horários de Brasília

26/04 – 15h00 – 🇧🇷Cobras x Cafeteros🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾 – ESPN AO VIVO

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Matías Esteban🇺🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Cobras: 15 Franco Giudice🇦🇷, 14 Daniel Sancery🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Gabriel Zurka Quirino🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Adrio de Melo🇧🇷, 6 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Alejandro Luna🇦🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷, 17 Leonel Moreno🇧🇷, 18 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 19 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 22 Moisés Duque🇧🇷, 23 Lucas Spago🇧🇷;

Cafeteros: 15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Santiago Resino🇦🇷, 12 Tomás García🇦🇷, 11 Alejandro Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷 (c), 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Enzo Ocampo🇦🇷, 6 Diver Cabellos🇨🇴, 5 Danny Giraldo🇨🇴, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Brayhan Diaz🇨🇴, 2 Jorge Álvarez🇨🇴, 1 Yani Pérez🇨🇴;

Suplentes: 16 Agustín Acosta🇦🇷, 17 Javier Corvalán🇦🇷, 18 Diego Posada🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Felipe Puertas🇦🇷, 21 Julían Navarro🇨🇴, 22 Jhojan Ortíz🇨🇴, 23 Tomás Etcheverry🇺🇾;

26/04 – 18h00 – 🇺🇾Peñarol x Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damian Schneider🇦🇷 | Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Matías Esteban🇺🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Peñarol: 15 José María Iruleguy🇺🇾, 14 Rodrigo Silva🇺🇾, 13 Nicolás Freitas🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Baltazar Amaya🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Santiago Civetta🇺🇾, 7 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Facundo Pomponio🇦🇷, 2 Facundo Gattas🇺🇾, 1 Ignacio Alfredo Rodríguez🇺🇾;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas🇺🇾, 17 Juan Echeverría🇺🇾, 18 Diego Arbelo🇺🇾, 19 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 20 Conrado Roura🇦🇷, 21 Lucas Bianchi🇺🇾, 22 Tomás Inciarte🇺🇾, 23 Federico Favaro🇺🇾;

Selknam: 15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Santiago Videla🇨🇱, 11 Franco Velarde🇨🇱, 10 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Martín Sigren🇨🇱, 5 Clemente Saavedra🇨🇱, 4 Santiago Portillo🇦🇷, 3 Matías Dittus🇨🇱, 2 Augusto Böhme🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Tomás Dussaillant🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Salvador Lues🇨🇱, 19 Tomás Orchard🇨🇱, 20 Bautista Stávile🇦🇷, 21 Lukas Carvallo🇨🇱, 22 José Larenas🇨🇱, 23 Alfonso Escobar🇨🇱;

26/04 – 21h00 – 🇦🇷Jaguares XV x Olimpia🇵🇾, em Montevidéu🇺🇾 – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Francisco González🇺🇾 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Adrian Bogado🇵🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Jaguares XV: em breve

Suplentes: em breve

Olimpia: em breve

Suplentes: em breve

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 40 8 8 0 0 8 0 489 93 396 Peñarol Uruguai 31 8 7 0 1 3 0 244 141 103 Selknam Chile 21 8 4 0 4 3 2 234 229 5 Olimpia Paraguai 18 8 4 0 4 2 0 173 254 -81 Cobras Brasil 6 8 1 0 7 1 1 111 298 -187 Cafeteros Colômbia 4 8 0 0 8 2 2 120 356 -236

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;