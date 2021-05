Tempo de leitura: 8 minutos

Sábado marcará a despedida dos Cobras da SLAR 2021. O time brasileiro encarará os chilenos do Selknam às 21h, com ESPN2 ao vivo, em partida que tem sabor de Eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso porque os Cobras são a base da seleção brasileira e o Selknam a base da seleção chilena.

Os dois países são rivais diretos na luta por vaga na fase final das Eliminatórias. Em junho e julho, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai e Colômbia irão a campo para decidirem as 2 seleções que avançarão para disputarem as vagas contra Canadá e Estados Unidos e, por isso, a comparação entre Brasil e Chile (a partir de Cobras versus Selknam) será tão importante.

Os últimos dois confrontos com os chilenos terminaram em derrotas para os brasileiros. No último duelo das seleções nacionais, no Sul-Americano de 2020, o triunfo foi do Chile por 26 x 13, ao passo que o primeiro duelo entre as franquias em 2021 terminou com vitória acachapante do Selknam por 66 x 10.

Para a partida desse sábado, os treinador dos Cobras, Emiliano Bergamaschi e Fernando Portugal, escolheram o XV que, até aqui, pareceu ser a formação mais próxima do ideal para a dupla. A primeira linha será de Caique (com Abud realmente de fora), Yan e Blade, ao passo que Bernstein e Paganini formam a segunda linha. Gelado, Nego e Buda são o trio titular da terceira linha, indiscutível. Felipinho se firmou como o scrum-half titular para jogar com Josh, mantido como titular absoluto, com Moisés de 12, o capitão Felipe Sancery de 13 e Daniel Sancery com a 15. Robert retorna para fazer dupla de pontas com Maranhão.

Última chance para os Cafeteros

A única equipe que não conquistou nenhuma vitória na SLAR 2021 foi o Cafeteros Pro, da Colômbia. O duelo contra o Olimpia será a última chance dos Cafeteros registrarem uma vitória antes do término da competição e certamente irão colocar muita pressão sobre o clube paraguaio. O Olimpia, no entanto, chega ao jogo em bom momento, após fazer os Jaguares suarem no jogo passado. Os dois times rodaram elencos, apostando num jogo com mais colombianos e mais paraguaios em ação.

Final antecipada entre Jaguares e Peñarol?

Dois melhores times da competição até aqui, Jaguares XV e Peñarol farão um jogo que poderá se repetir na grande final. Os uruguaios chegam ao jogo com derrota contra o Selknam nas costas, ao passo que os argentinos fizeram seu pior jogo na competição até aqui na rodada passada, contra o Olimpia. Os Jaguares rodaram o elenco, ao passo que o Peñarol reforçou o time depois da derrota.

*Horários de Brasília

01/05 – 15h00 – 🇵🇾Olimpia x Cafeteros🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damian Schneider🇦🇷 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Matías Esteban🇺🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Olimpia: 15 Francisco Diez🇦🇷, 14 Renato Cardona🇵🇾, 13 Diego Argaña🇵🇾, 12 Tomás Acosta🇦🇷, 11 Juan Daniel González🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷 (c), 8 Ignacio Gandini🇦🇷, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Marcos Riquelme🇵🇾, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Mariano Muntaner🇦🇷, 1 Rodrigo Martínez🇦🇷;

Suplentes: 16 Axel Zapata🇦🇷, 17 Martín Sitjar🇵🇾, 18 Daniel Cabral🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Matías Gómez Vara🇦🇷, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Sebastián Urbieta🇵🇾, 23 Martín Bogado🇦🇷;

Cafeteros: 15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Cristian Rodallejas🇨🇴, 13 Santiago Resino🇦🇷, 12 Tomás García🇦🇷, 11 Álvaro Gamarra🇨🇴, Jhojan Ortíz🇨🇴, 9 Julían Navarro🇨🇴, 8 Felipe Puertas🇦🇷, 7 Enzo Ocampo🇦🇷, 6 Diver Cabellos🇨🇴, 5 John Álvarez🇨🇴 (c), 4 Danny Giraldo🇨🇴, 3 Jorge Álvarez🇨🇴, 2 Juan Herrera🇨🇴, 1 Yani Pérez🇨🇴;

Suplentes: 16 Agustín Acosta🇦🇷, 17 Javier Corvalán🇦🇷, 18 Diego Posada🇨🇴, 19 Lautaro Simes🇦🇷, 20 Tomás Etcheverry🇺🇾, 21 Gonzalo García🇦🇷, 22 Andrés Álvarez🇨🇴, 23 Gerson Ortíz🇨🇴;

01/05 – 18h00 – 🇺🇾Peñarol x Jaguares XV🇦🇷, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Cauã Ricardo🇧🇷 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾



Peñarol: 15 Rodrigo Silva🇺🇾, 14 Mateo Viñals🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Juan Manuel Alonso🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Facundo Gattas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas🇺🇾, 17 Ignacio Rodríguez🇺🇾, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Eric Dosantos🇺🇾, 20 Juan Chamyan🇺🇾, 21 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 22 Federico Favaro🇺🇾, 23 Santiago Álvarez🇺🇾;

Jaguares XV: 15 Jerónimo Prisciantelli🇦🇷, 14 Tomás Malanos🇦🇷, 13 Tomás Cubilla🇦🇷, 12 Teo Castiglioni🇦🇷, 11 Martín Cancelliere🇦🇷, 10 Tomás Albornoz🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Tomás Bernasconi🇦🇷, 7 Lautaro Bavaro🇦🇷, 6 Francisco Gorrissen🇦🇷, 5 Franco Molina🇦🇷, 4 Pedro Rubiolo🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Bautista Bernasconi🇦🇷, 1 Francisco Minervino🇦🇷;

Suplentes: 16 Martín Vaca🇦🇷, 17 Luciano Torres🇦🇷, 18 Joel Sclavi🇦🇷, 19 Joaquín Ovieda🇦🇷, 20 Ignacio Ruiz🇦🇷, 21 Rafael Iriarte🇦🇷, 22 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 23 Juan Pablo Castro🇦🇷;

01/05 – 21h00 – 🇧🇷Cobras x Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Francisco González🇺🇾 | Assistentes: Matías Esteban🇺🇾 e Adrian Bogado🇵🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Cobras: 15 Daniel Sancery🇧🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 6 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷, 17 Leonel Moreno🇧🇷, 18 Alejandro Luna🇦🇷, 19 Adrio Melo🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 22 Gabriel Zurka Quirino🇧🇷, 23 Lucas Spago🇧🇷;

Selknam: em breve

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 45 9 9 0 0 9 0 529 119 410 Peñarol Uruguai 31 9 7 0 2 3 0 261 168 93 Selknam Chile 25 9 5 0 4 3 2 261 246 15 Olimpia Paraguai 18 9 4 0 5 2 0 199 294 -95 Cobras Brasil 10 9 2 0 7 1 1 133 312 -179 Cafeteros Colômbia 4 9 0 0 9 2 2 134 378 -244

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;