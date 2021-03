Tempo de leitura: 10 minutos

Quinta-feira é dia de Cobras na SLAR. Nesse dia 25, a liga profissional sul-americana terá sua terceira rodada rolando no Estadio Elías Figueroa, em Valparaíso, no Chile, com o time brasileiro cumprindo seu segundo compromisso na competição. É Cobras contra o Olimpia, do Paraguai, com ESPN2 ao vivo (com narração também da webrádio Arquibancada EC).

Emiliano Bergamaschi e Fernando Portugal, os treinadores dos Cobras, apostaram na manutenção do time derrotado pelo Peñarol por 33 x 24 na rodada passada, por conta do bom desempenho que rendeu bônus ofensivo na estreia. As únicas mudanças no XV titular foram as saída do segunda linha Manuel Bernstein (concussão) e do scrum-half Laurent. Para o lugar do argentino, Gelado foi deslocado para a segunda linha, abrindo espaço para o jovem Adrio entrar com a camisa 6. Já Felipinho ganhou a 9 titular. O pilar Alejandro Luna, que chegou de última hora ao elenco dos Cobras, é o único argentino titular.

As mudanças seguiram no banco, com Endy e Texugo prontos para estrearem na liga e nomeados para o pack reserva, enquanto Rauth poderá estrear na linha. Franco Giudice foi nomeado com a camisa 22, após impressionar como arma para o segundo tempo, ao passo que o 3/4s argentino Marcos De Sanctis poderá debutar com os Cobras vestindo a 23.



O técnico Raúl Pérez, do Olimpia, foi head coach dos Jaguares argentinos no Super Rugby em 2016 e 2017, e escalou um elenco novamente majoritariamente argentino, com 12 titulares argentinos e apenas 3 paraguaios. O ponta paraguaio González, destaque nos outro jogos, foi poupado e a grande novidade vinda dos Yacarés é o abertura Sebastián Urbieta, que vestiu a 12 na derrota para o Selknam, e agora fará dupla com o 9 argentino Pellandini, reserva no jogo passado. No pack, foram apenas duas mudanças no XV titular de “La O”, com as entradas dos pilares Sitjar (paraguaio) e Martínez (argentino), que deixou o ex Jaguares e Pumas Javier Díaz no banco.

O Olimpia perdeu suas duas primeiras partidas, mas mostrou forte defesa contra Peñarol e Selknam durante o primeiro tempo, caindo de rendimento apenas na segunda etapa nos dois duelos. Os Cobras cresceram no fim do embate com o Peñarol, provando terem um condicionamento físico dos melhores. Com isso, espera-se um primeiro tempo duro, mas a forma inicial dos dois times indica que os Cobras podem falar mais alto na reta final do jogo. No entanto, a possibilidade de Diaz entrar no scrum no segundo tempo pode ser uma arma para o clube paraguaio.

Neste início de competição, os Cobras tiveram o segundo menor percentual de laterais ganhos, com 70%, acima apenas justamente do Olimpia, com 65%. No scrum, o Olimpia também está em última lugar nas estatísticas, com 58%, contra 85% dos Cobras (terceiros melhores). Em um jogo, os Cobras conquistaram 5 turnovers, mesmo número do Olimpia, porém em dois jogos somados. O Olimpia é ainda o time que mais penais cometeu na competição aqui, com 35 em 2 jogos (os Cobras cometeram 16 em 1 jogo, com média inferior à do clube paraguaio, mas também preocupante).

Antes do jogo dos Cobras, o Peñarol encara os Cafeteros. Os uruguaios seguiram rodando o elenco, poupando parte dos jogadores que atuaram nos dois primeiros compromissos, como o capitão Andrés Vilaseca. Com duas vitórias, o Peñarol é favorito e finalmente começará jogando com um camisa 9 uruguaio, Santiago Álvarez. O abertura Martin Roger e o oitavo Conrado Roura, destaques nos primeiro jogos, seguem. Os Cafeteros, do técnico Rodolfo Ambrosio, terão um teste mais concreto, uma vez que o primeiro jogo foi contra os Jaguares, que estão muito acima. Ainda assim, o escrete colombiano marcou 4 tries, o que foi muito positivo. A dupla de 9 e 10 argetnina, Gonzalo Garcia e Nicolás Roger, foi bem e estará sob os holofotes.

Fechando o dia, os Jaguares argentinos terão um teste importante contra os chilenos do Selknam. No último Sul-Americano, o Chile flertou com uma histórica vitória sobre a Argentina XV. O Selknam está embalado pelo triunfo sobre o Olimpia na rodada passada e defende invencibilidade. O técnico argentino do time chileno, no entanto, optou por tirar o scrum-half e o abertura argentinos Baronio e Albornoz para colocar uma dupla chilena, Carvallo e Videla. O asa Stávile e o fullback Filizzoila (ex Pumas Sevens) são os únicos argentinos do XV titular do Selknam, que quer repetir o jogo de 2020, quando igualou fisicamente o embate com os argentinos.

Os Jaguares, no entanto, vão novamente a campo com um time poderoso, que conta com nomes como Felipe Ezcurra com a 9, o impressionante oitavo Joaquin Oviedo, o ponta matador Sebastián Cancelliere e o cobiçado centro Santiago Chocobares (que esteve em campo na vitória de 2020 dos Pumas sobre os All Blacks).

*Horários de Brasília

25/03 – 13h00 – 🇺🇾Peñarol x Cafeteros🇨🇴, em Valparaíso🇨🇱 – Watch ESPN AO VIVO



Árbitro: Damián Schneider🇦🇷 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Ignácio Calle🇨🇱;

Peñarol: 15 Rodrigo Silva🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Nicolás Freitas🇺🇾 (c), 11 Mateo Viñals🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Santiago Álvarez🇺🇾, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Eric Dosantos🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Ezequiel Ramos🇺🇾, 1 Matías Benítez🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Facundo Pomponio🇦🇷, 18 Mateo Perillo🇺🇾, 19 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 20 Lucas Bianchi🇺🇾, 21 Manuel Nogués🇦🇷, 22 Andrés Vilaseca🇺🇾, 23 Baltazar Amaya🇺🇾;

Cafeteros: 15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Tomas Javier García🇦🇷, 12 Cristian Rodallegas🇨🇴, 11 Alejandro Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷, 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Diver Ceballos🇨🇴, 5 Ramiro Tallone Naddaf🇦🇷, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Diego Posada🇨🇴, 2 Agustín Acosta🇦🇷, 1 Javier Corvalán🇦🇷;

Suplentes: 16 Jorge Álvarez🇨🇴, 17 Yani Perez🇨🇴, 18 Brayhan Pérez🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Sebastián Zapata🇨🇴, 21 Julían Navarro🇨🇴, 22 Jhojan Ortíz🇨🇴, 23 Andres Álvarez🇨🇴;

25/03 – 16h30 – 🇧🇷Cobras x Olimpia🇵🇾, em Valparaíso🇨🇱 – ESPN2 AO VIVO



Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 / Assistentes: Tomás Bertazza🇦🇷 e Frank Méndez🇨🇱 / TMO: Ignácio Calle🇨🇱;

Cobras: 15 Daniel Sancery🇧🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 6 Adrio de Melo🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 3 Alejandro Luna🇦🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Segura🇧🇷;

Suplentes: 16 Endy Pinheiro🇧🇷, 17 Brendon Pinheiro🇧🇷, 18 Juan Román González🇦🇷, 19 Alexandre “Texugo” Alves🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Douglas Rauth🇧🇷, 22 Franco Giudice🇦🇷, 23 Marcos De Sanctis🇦🇷;

Olimpia: 15 Martín Bogado🇦🇷, 14 Francisco Diez🇦🇷, 13 Leopoldo Herrera🇦🇷, 12 Franco Bullentini🇦🇷, 11 Renato Cardona🇵🇾, 10 Sebastián Urbieta🇵🇾, 9 Joaquín Pellandini🇦🇷, 8 Ignacio Gandini🇦🇷, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Martín Sitjar🇵🇾, 2 Axel Zapata🇦🇷 (c), 1 Rodrigo Martínez🇦🇷;

Suplentes: 16 Mariano Muntaner🇦🇷, 17 Javier Díaz🇦🇷, 18 Lucas Favre🇦🇷, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Marcos Riquelme🇵🇾, 21 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 22 Máximo Ledesma🇦🇷, 23 Diego Argaña🇵🇾;





25/03 – 20h00 – 🇦🇷Jaguares x Selknam🇨🇱, em Valparaíso🇨🇱 – ESPN2 AO VIVO



Árbitro: Francisco González🇺🇾 / Assistentes: Federico Anselmi🇦🇷 e Esteban Filipanics🇦🇷 / TMO: Ignácio Calle🇨🇱;

Jaguares: 15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastián Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Santiago Chocobares🇦🇷, 11 Juan Pablo Castro🇦🇷, 10 Martín Elías🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Joaquín Oviedo🇦🇷, 7 Juan Martin González Samso🇦🇷, 6 Francisco Gorrissen🇦🇷, 5 Rodrigo Fernández🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Martín Vaca🇦🇷, 1 Federico Wegrzyn🇦🇷;

Suplentes: 16 Beltrán Salese🇦🇷, 17 Francisco Minervino🇦🇷, 18 Joel Sclavi🇦🇷, 19 Franco Molina🇦🇷, 20 Lautaro Bavaro🇦🇷, 21 Gerónimo Prisciantelli🇦🇷, 22 Tomás Cubilla🇦🇷, 23 Tomás Albornoz🇦🇷;

Selknam: 15 Maximiliano Filizzola🇦🇷, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 José Larenas🇨🇱, 12 Franco Velarde🇨🇱, 11 Julio Blanc🇨🇱, 10 Santiago Videla🇨🇱, 9 Lukas Carvallo🇨🇱, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Bautista Stávile🇦🇷, 5 Javier Eissmann🇨🇱, 4 Maximiliano Silva🇨🇱, 3 Matías Dittus, 2 Tomás Dussaillant🇨🇱, 1 Iñaki Gurruchaga🇨🇱;

Suplentes: 16 Raimundo Martínez🇨🇱, 17 Salvador Lues🇨🇱, 18 Esteban Inostroza🇨🇱, 19 Clemente Saavedra🇨🇱, 20 Santiago Pedrero🇨🇱, 21 Martín Sigren🇨🇱, 22 Patricio Baronio🇦🇷, 23 Ignacio Albornoz🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Peñarol Uruguai 9 2 2 0 0 1 0 73 35 38 Selknam Chile 9 2 2 0 0 1 0 64 28 36 Jaguares XV Argentina 5 1 1 0 0 1 0 71 28 43 Cobras Brasil 1 1 0 0 1 1 0 24 33 -9 Cafeteros Colômbia 1 2 0 0 2 1 0 40 106 -66 Olimpia Paraguai 0 2 0 0 2 0 0 27 69 -42

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;